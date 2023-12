Antonia y Melita Abraham, las caras del éxito del remo chileno: “Por fin se nos está dando el valor de todo lo que hemos logrado”

Antonia y Melita Abraham (26 años) cerraron un año de ensueño adjudicándose el premio Mejor de los Mejores que otorga anualmente el Círculo de Periodistas Deportivos. “Fue un tremendo orgullo. Que el Bienve (Front) estuviese presente justo el día antes de irse a España fue como que su estadía en Chile terminó de la mejor manera tanto para nosotras como para él”, señala Melita.

“Siento que por fin se nos está dando el valor de todo lo que hemos logrado con la Melita en nuestra carrera deportiva, que si bien no es extensa, llevamos muchos años dándole resultados al país y solo en base al trabajo, a la constancia, a la disciplina, caernos, levantarnos... Y créeme que nos hemos caído más de lo que hemos ganado. Entonces, yo creo que somos demasiado resilientes y disciplinadas y tenemos las cosas tan claras de que, pucha, si nos toca un momento difícil, tenemos la cabeza para levantarnos después”, añade Antonia.

¿Creen que esta fue la mejor temporada de su carrera?

M: Creo que fue una de las mejores temporadas de mi vida y de mi carrera deportiva, partiendo porque hicimos final en un Mundial, que fue algo que soñé toda mi vida. Sueño también con medallas mundiales en adulto, con medallas olímpicas y final olímpica. Si bien fue nuestra mejor temporada y los Panamericanos en casa nos llenaron el corazón, creo que se vienen cosas mucho mejores y vamos a seguir trabajando por eso.

A: Creemos que nuestra temporada fue la mejor. Fue súper buena, hemos tenido temporadas anteriores muy buenas. Todo lo que vivimos este año fue muy lindo, muy especial, pero siento que no nos podemos conformar con esto. Fue una temporada muy linda y redonda, pero no nos vamos a conformar.

Bienvenido Front dijo que las ve con diploma olímpico en París y con medalla en Los Ángeles. ¿Comparten ese análisis?

A: Obvio. Si Bienve dice que vamos a hacer diploma, yo le creo y vamos a trabajar por ser finalistas olímpicas. El diploma es estar entre los ocho mejores, pero nosotras queremos ir sí o sí a buscar la final olímpica y por qué no luchar por una medalla. Y comparto completamente lo que dice. Hemos trabajado mucho, hemos entregado nuestra vida al remo y a nuestro mayor sueño, que son los Juegos Olímpicos.

M: Compartimos totalmente lo que él dice. Nunca nos ha mentido, porque nos cree capaz de hacerlo. Vamos a trabajar por eso. Él nos dijo que podíamos ser campeonas mundiales Sub 23 y fuimos campeonas; nos dijo que podíamos ser finalistas mundiales, lo fuimos y clasificamos a los Juegos Olímpicos. Todo tiene su proceso. Llevamos 11 años en alto rendimiento y por eso entendemos que todas las cosas llevan su tiempo y cada día hay que trabajar duro por eso. Pueden pasar 10 años, pero a esos 10 años hay que darle un sentido cada día.

¿Cómo tomaron la salida de Bienvenido?

M: Lo sabíamos hace mucho tiempo. Sabíamos que el Bienve iba a terminar en Santiago 2023. Así que veníamos un poco preparadas para eso. Es duro, porque nos conoce desde los 15 años y ha hecho que el remo sea el deporte que es hoy para Chile. Es una persona importantísima que dejó un legado, a nivel de infraestructura; botes, sistema. Estaba preparada, pero todavía no lo asimilo mucho porque vamos a estar con él en España en marzo preparando los Juegos Olímpicos de París. Todavía para mí no es un cierre con el Bienve. Siento que después de los Juegos lo voy a asimilar un poco más, pero no quiero cerrar nada porque tenemos un sueño que cumplir juntos.

A: Pucha, nosotras ya sabíamos que Bienve se iba a ir. De principio de año, Bienve siempre dijo que se iba a ir, solo que todos estábamos como un poco en negación o decíamos “no, si no se va a ir, no se va a ir”. Pero él siempre decía que sí se iba a ir. Y yo creo que se nos vino muy encima todo esto. Nosotras siempre valoramos mucho estar con él y aprovechamos cada día al máximo. Y sí, eso de que Bienve no nos dejó ir a la conferencia de despedida fue verdad. Teníamos que entrenar. Justo ese día teníamos triple jornada, así que era imposible ir.

Bienvenido Front, junto a las hermanas Antonia y Melita Abraham tras coronarse en los Juegos Panamericanos. Foto: COCH/AGENCIAUNO.

¿Y cómo fue su reacción?

A: Cuando ya se decidió, obviamente le fuimos a pedir personalmente que nos ayudara hasta los Juegos Olímpicos de París; que necesitábamos estar con él, que es uno de los entrenadores en que más confiamos, y que sabemos que nos puede llevar a una final olímpica, es él. Y Bienve se lo tomó súper bien, nos dijo: “Mira, si ustedes me lo pedían, yo lo hacía”. Así que va a ser el último esfuerzo para Bienve, pero yo sé que lo va a disfrutar mucho y sé que nosotras también, y vamos a trabajar muy duro por hacer una muy buena actuación.

¿Cómo imagina el remo chileno sin él?

M: Va a ser distinto. Él dejó un legado y eso es lo más importante. Lo que él hizo es muy difícil que alguien lo vuelva a repetir. Lo bueno es que él dejo algo funcionando. Cuando llegó no había nada. Siempre dice que llegó con su cronómetro, su megáfono y toda la ilusión del mundo en construir algo. Él ya construyó todo en estos 11 años: un centro de entrenamiento, con ayuda del Comité Olímpico, gracias a él tenemos los mejores botes de Chile, podemos estudiar y remar... Todo ya está funcionando y el entrenador que venga la va a tener relativamente fácil. Solo tiene que seguir en el sistema que dejó el Bienve; los remeros tienen una metodología, los entrenadores también. Cualquier entrenador quiere venir a Chile por la facilidad que conlleva hacer remo acá. Tenemos todo. Nosotras siempre decimos que no nos falta nada y esa es la clave del éxito. También, gracias a un entrenador que ha luchado porque nunca nos falte nada.

¿Sienten que han podido cambiar la historia del remo chileno?

M: Siento que sí hemos hecho historia a nivel país y a nivel de remo chileno, más que nada rompiendo las barreras. Creo que nosotras nos hemos encargado de romper esas barreras para que las nuevas generaciones lo sientan cercano y posible. Y eso para mí es el mayor legado que podemos dejar: hacer creer a las nuevas generaciones que se puede sacar una medalla en campeonatos del mundo, que se puede clasificar a unos Juegos Olímpicos en un Mundial. Y si nosotros fuimos las primeras en hacerlo, ya va a parecer mucho más realista para las nuevas generaciones. También hemos hecho historia como equipo. Es una época dorada del remo chileno y ojalá siga.

¿Quiénes son sus referentes?

M: Más que nada seguimos a los más grandes: Phelps, Nadal... Gente que se caracteriza por trabajar mucho día a día. Quizás no son los más talentosos, pero gracias a su trabajo duro y la disciplina llegan a donde llegan. También, mi mamá es uno de mis ejemplos. Siempre nos enseñó a trabajar duro, unidos. Siempre está en los momentos difíciles. Ella me enseñó esa parte.

Las hermanas Abraham posando con su premio al Mejor de los Mejores, junto a los demás galardonados. Foto: Pepe Alvujar/FPA

¿Qué fue lo más especial para ustedes este año?

A: Mira, yo creo que lo más especial de este año fue el haber entrado a final en un campeonato del mundo donde clasificamos a París directamente. Los campeonatos del mundo siempre son muy difíciles. Es el Mundial con más nivel que existe. Es un matadero porque todo el mundo quiere clasificar a los Juegos Olímpicos y hay solo 11 plazas en nuestro caso, que fue en el 200 sin y somos veintitantos o más luchando por once cupos. Entonces, haber entrado ya en una final, en un Mundial, te hace soñar en grande para los Juegos Olímpicos. Y bueno, también otro de nuestros momentos más lindos yo creo que fue haber competido con mis hermanos en un ocho mixto y con mis amigos, el Lapo, el Oscar, la Magda. Y cuando Miguel Ángel Mujica nos dijo que ahora éramos las chilenas con más medallas en Juegos Panamericanos. La verdad, nunca me esperé esa noticia. Nosotros íbamos día a día, regata a regata, pensando en dar el cien por ciento y no pensamos en las consecuencias para bien que vendrían después.

¿Cuál es su máximo sueño?

M: Sueños por cumplir. Eso es lo que tenemos los deportistas: cumplimos un sueño y una meta y nos ponemos una meta más alta. Así seguimos trabajando y entrenando y buscando motivos. Mi sueño es estar en una final olímpica y luchar por una medalla olímpica. Queda mucho que entregar para nosotras.