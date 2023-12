Cinco deportistas se quedan con el tradicional premio al Mejor de los Mejores

Este mediodía se llevó a cabo en el Teatro Municipal de Las Condes la emblemática ceremonia de premiación del Círculo de Periodistas Deportivos, que se realiza desde 1951. En ella, como es tradicional, se eligen a los mejores deportistas de la temporada tanto en modalidad convencional como paralímpica. De todos ellos, se eligió al Mejor de los Mejores, que en esta ocasión y de forma excepcional recayó en cinco deportistas, como una forma de reconocimiento a quienes lograron éxitos en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Los exponentes que se quedaron con el máximo galardón fueron elegidos en una votación conjunta entre los miembros del CPD, encabezado por su timonel Danilo Díaz, el ministro del Deporte Jaime Pizarro, el presidente del Comité Olímpico Miguel Ángel Mujica, representantes del Comité Paralímpico y del Instituto Nacional de Deportes. La elección fue certificada por el notario Juan Facuse el pasado 13 de diciembre en las dependencias de la Universidad de Las Américas.

El resultado de aquella deliberación concluyó que Nicolás Jarry y las hermanas Antonia y Melita Abraham se quedaran con la distinción en la categoría convencional. Mientras que la para canoísta Katherinne Wollerman y el tenista en quad Francisco Cayulef lo lograron en la categoría paralímpica. En ambos casos, se decidió reconocer tanto a deportistas que no estuvieron en Santiago 2023, pero con triunfos de excepción, como a los que consiguieron grandes éxitos en la cita.

Jarry tuvo un gran ascenso esta temporada, pues escaló desde el puesto 155 al 19 y ganó los títulos ATP 250 de Santiago y Ginebra. En tanto, las hermanas Abraham consiguieron una inédita clasificación a los Juegos Olímpicos de París tras alcanzar la final A en el Mundial de Belgrado y conquistaron una medalla de oro y tres de plata en Santiago 2023.

En tanto, Katherinne Wollerman logró el segundo lugar en la categoría KL1 en el Mundial de Para Canotaje de Duisburgo y logró el boleto a los Juegos Paralímpicos de París 2024. En Santiago no estuvo, ya que su disciplina no forma parte del programa parapanamericano. Quien sí estuvo fue el tenista Francisco Cayulef, quien consiguió dos medallas de oro en quads (una en single y otra en dobles junto a Diego Pérez, consagrándose como una de las grandes figuras en la cita capitalina. De ellos, solo Jarry no pudo recibir el premio personalmente, pues se encontraba viajando desde Barcelona a Santiago.

En cuanto a los periodistas, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo recayó en José Antonio Prieto, profesional de dilatada trayectoria y que actualmente se desempeña en radio Cooperativa. Por otra parte, se bautizó con el nombre de Claudia Schüler el premio al fair play y con el de Carlos Rudloff el galardón al mejor periodista joven.

La lista de galardonados

Ajedrez: Cristóbal Henríquez

Atletismo femenino: Martina Weil

Atletismo masculino: Santiago Ford

Automovilismo: Nicolás Pino

Bádminton: Alonso Medel

Balonmano: Erwin Feutchmann

Básquetbol Femenino: Javiera Novión

Básquetbol Masculino: Sebastián Herrera

Bochas: Melisa Polito

Boxeo amateur: Denise Bravo

Boxeo profesional masculino: Andrés Campos

Boxeo profesional femenino: Daniela Asenjo

Breaking: Matías Martínez, “Matita”

Canotaje: María José Mailliard

Ciclismo masculino: Martín Vidaurre

Ciclismo femenino: Catalina Vidaurre

Esgrima: Pablo Núñez

Ecuestre: Svenja Grimm

Esquí: Henrik von Appen

Esquí Náutico: Emile Ritter

Fútbol amateur: Sebastián Torres

Fútbol femenino: María José Urrutia

Fútbol masculino: Diego Valdés

Gimnasia: Franchesca Santi

Golf: Joaquín Niemann

Levantamiento de Pesas: Arley Méndez

Hípica: Óscar Ulloa

Hockey Césped femenino: Denise Rojas

Hockey Césped masculino: Martín Rodríguez

Hockey patín: Fernanda Hidalgo

Judo: Thomas Briceño

Karate: Valentina Toro

Lucha: Yasmani Acosta

Motociclismo: Benjamín Herrera

Navegación a vela: Clemente Seguel

Natación: Kristel Köbrich

Patín Carrera: Emanuelle Silva

Pelota Vasca: Renato Bolelli

Pentatlón: Esteban Bustos

Rodeo: Cristóbal Cortina y Gonzalo Abarca

Remo: Antonia y Melita Abraham

Rugby: Rodrigo Fernández

Squash: Ana María Pinto y Giselle Delgado

Surf: Rafael Cortez

Triatlón: Diego Moya

Taekwondo: Claudia Gallardo

Tenis: Nicolás Jarry

Tenis de mesa femenino: Paulina Vega

Tenis de mesa masculino: Nicolás Burgos

Tiro al vuelo: Francisca Crovetto

Tiro con arco: Ricardo Soto

Vóleibol playa: Esteban y Marco Grimalt

Vóleibol femenino sala: Beatriz Novoa

Vóleibol masculino sala: Vicente Parraguirre

Deporte paralímpico

Para Atletismo: Mauricio Orrego

Para Bádminton: Jaime Aránguiz

Boccia: Javiera Quintriqueo

Para canotaje: Katherinne Wollermann

Para ciclismo: Matías Mansilla

Fútbol PC: Bastián Velásquez

Fútbol para ciegos: Víctor Hugo Silva

Paranatación: Vicente Almonacid

Gólbol: Jimena Balboa

Para powerlifting: Juan Carlos Garrido

Para taekwondo: Constanza Fuentes

Tenis en silla de ruedas: Francisco Cayulef

Para Tenis de mesa femenino: Florencia Pérez

Para Tenis de mesa masculino: Maximiliano Rodríguez

Para tiro con Arco: Mariana Zúñiga

Distinciones especiales

Mejor antigua deportista: Patricia Bermudes

Mejor entrenador: Juan Manuel Córdoba y Bienvenido Front

Premio “Construye el Deporte” de Constructora OVAL: Sportiva Italiana de Valparaíso

Mejor deportista joven: Matías González

Premio Claudia Schüler al fair play: Paulina Vega

Premio Carlos Rudloff al mejor periodista joven: Carlos Rudloff (póstumo) y Rocío Ayala

Premio a la trayectoria: René Durney y César Betancourt

Mejor periodista de regiones: Pablo Sepúlveda

Premio Desarrollo Profesional: Carla Bernucci

Premio Nacional de Periodismo Deportivo: José Antonio Prieto