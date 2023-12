La lista de jugadores que no seguirán en Colo Colo, la U y la UC para la temporada 2024

Colo Colo, la U y la UC alistan la temporada 2024. Los tres elencos capitalinos buscan volver a la gloria, luego de una temporada en la que no pudieron marcar diferencias. Mientras el Cacique intentó discutirle la corona a Huachipato, Universidad Católica y Universidad de Chile estuvieron lejos de sus mejores presentaciones.

Por lo mismo, las concesionarias preparan una reestructuración para poder levantar sus rendimientos. Y, frente a tal escenario, alistan una serie de golpes a los planteles de cara a la temporada entrante.

Por ejemplo, en el Cacique, la continuidad de Emiliano Amor no está asegurada. El central es uno de los sueldos altos del plantel y su aporte no ha sido el esperado. El mismo día en que se informó la no renovación de Gustavo Quinteros, Blanco y Negro avisó los futbolistas que no seguirían.

El primero de ellos es Fabián Castillo, quien arribó a Pedrero a comienzo de campeonato. Se esperaba que su rol fuese clave en las aspiraciones del Cacique, ya que recibía un sueldo cercano a los 50 millones de pesos, el más alto en el plantel. Lo cierto es que el colombiano estuvo lejos de aquello y terminó el año lesionado de gravedad tras haber disputado 832 minutos en 18 partidos, con un saldo de dos goles y dos asistencias. Los albos no ejercieron la opción de compra del préstamo que firmaron los Xolos de Tijuana.

Misma situación que vive Matías de los Santos. El defensa argentino de 30 años llegó desde Vélez Sarfield a préstamo y tampoco seguirá siendo jugador albo en 2024. Su bajo rendimiento y las lesiones provocaron incluso que no fuera inscrito para el segundo semestre del Campeonato Nacional. Disputó solo siete partidos con Colo Colo pese a ver si un pedido expreso de Quinteros.

Finalmente, el tercero de los cortados, además del entrenador argentino, fue Agustín Bouzat, quien también estaba en el Cacique en calidad de préstamo. A diferencia de sus dos compañeros, el argentino arribó al club en junio de 2022, siendo parte del plantel que ganó el título del Campeonato Nacional el año pasado.

De las tres bajas, Bouzat fue el con más presencia en el cuadro albo, ya que pese a nunca haber pasado largos tramos como titular, sí tuvo una participación regular, entrando generalmente desde el banco. Además, su polivalencia le permitió jugar a lo largo de la banda izquierda, siendo una opción valiosa para un equipo que sufrió con las lesiones en el último curso.

“¡Muchas Gracias Agustín Bouzat! Gracias por tu entrega y compromiso en el club, gracias por ese gol a Coquimbo que nos permitió bajar la estrella 33 y tu aporte para lograr la Copa Chile 2023 ¡Éxito en tus próximos desafíos!”, escribió el club en sus redes sociales.

Despedidas estudiantiles

La salida de Mauricio Pellegrino de la banca de la U es la primera de varias que se han venido dando El mal segundo semestre que tuvo Luis Casanova lo transformaron en el candidato número uno para abandonar el Centro Deportivo Azul, pero -por ahora- la jineta de capitán lo mantiene en La Cisterna.

Franco Lobos, Nery Domínguez y Yonathan Andía terminan su vínculo y deberán buscar nuevos horizontes y Emmanuel Ojeda con Cristian Palacios serán sometidos a evaluación. El primero ocupa una plaza de extranjero que la presidencia de Michael Clark quiere liberar y el segundo nunca ha convencido en el CDA, pero si logra su nacionalización en enero y es bien evaluado por el adiestrador que llegue, tendrá una nueva chance.

Por su parte, en la UC, Nicolás Peranic, Byron Nieto, Guillermo Burdisso y Brayan Rovira no seguirán bajo las órdenes del adiestrador Nicolás Núñez. Además, se le buscará una salida a Franco di Santo, pues firmó hasta diciembre de 2024, pero ya se le bajó el pulgar.

Y si bien Ignacio Saavedra quedará libre en pocas semanas, la dirigencia de los cruzados sostiene conversaciones con él y podría seguir la misma senda de Alfonso Parot (renovó por un año) y Fernando Zampedri (dos años).