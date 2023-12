¿Se fue enojado?: la sorpresiva reacción de Yonathan Andía en sus redes sociales tras finalizar su contrato con la U

Universidad de Chile ya ha tomado algunas decisiones sobre lo que pasará tanto con el cuerpo técnico, así como con algunos jugadores. En el caso del director técnico, los laicos confirmaron la salida de Mauricio Pellegrino, quien enfrentó contra Ñublense su último duelo.

Tampoco seguirá el lateral derecho Yonathan Andía, quien finaliza su vínculo con la institución a finales de diciembre sin la chance de poder renovar. De hecho, su participación futbolística terminó antes de tiempo, pues para la última fecha del Torneo Nacional había quedado suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Así, su último duelo disputado se remonta a la penúltima jornada cuando la U visitó el estadio El Cobre de El Salvador donde cayó por 4-3 contra Cobresal. En aquella oportunidad Andía ingresó en el tiempo adicional para reemplazar a Marcelo Morales.

Claro que la situación más llamativa del jugador llegó en las redes sociales. Andía borró o al menos ocultó todas sus publicaciones en su cuenta de Instagram justo después que se ratificara su salida del club tras tres temporadas.

Así luce la cuenta de Instagram de Yonathan Andía.

Luis Casanova pone en duda su continuidad

Tras el término del campeonato con la victoria sobre Ñublense por 3-1, que de todas formas no sirvió para que la U se metiera en la Copa Sudamericana, uno de los jugadores que no tiene claridad sobre su futuro es Luis Casanova.

El capitán del equipo dio a conocer el pasado sábado que “la otra semana me parece que se juntan y vamos a ver qué pasa. A cualquiera le gustaría quedarse”. Además, reconoció una baja del rendimiento en la segunda parte del torneo. “Me hubiese gustado terminar como estuve en el primer semestre, que me venía sintiendo bien y ahora no pude. Me hago una autocrítica también. En mi casa, más tranquilo, lo voy a pensar bien y que sea lo que Dios quiera”, expuso.

En cuanto a la salida de Mauricio Pellegrino afirmó que “se terminó el proceso. Las despedidas siempre son difíciles, pero por algo pasan las cosas y quizás el futuro de la U es otro. Lo mismo pasa con nosotros como jugadores”.

“No soy quién como para decir si me hubiese gustado que siguiera o no. Yo no sé tampoco si seguiré, creo que el que llegue o la decisión que tomen que sea lo mejor para la U”, sentenció el zaguero.

Por último, a modo de balance, resumió el año diciendo que “más que un fracaso, es aprendizaje. Se hicieron cosas bien y cosas mal, así que lo mejor es aprender de eso para que no vuelva a pasar y entregarle a la gente lo que se merece... Hay detalles que hay que corregir de todos. Espero que el próximo año le vaya bien a la U y como dije, darle una alegría a la gente que se lo merece”.