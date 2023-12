Luis Casanova deja en suspenso su continuidad en la U tras la salida de Pellegrino

Se terminó el campeonato y llegó la hora de los balances en Universidad de Chile. La victoria sobre Ñublense no alcanzó para meterse en la Copa Sudamericana. Antes de esto, ya se conocía que Mauricio Pellegrino no sigue para 2024. Además de la búsqueda de entrenador que tiene que iniciar Azul Azul, se prevé un mercado movido en la U pensando en la renovación de la plantilla. Uno de los nombres que no tiene claridad acerca de su futuro es Luis Casanova, el capitán del equipo.

Después del partido del sábado, el zaguero enfrentó a los medios, señalando que “la otra semana me parece que se juntan y vamos a ver qué pasa. A cualquiera le gustaría quedarse”. Además, reconoció que no fue buena su segunda parte del año. “Me hubiese gustado terminar como estuve en el primer semestre, que me venía sintiendo bien y ahora no pude. Me hago una autocrítica también. En mi casa, más tranquilo, lo voy a pensar bien y que sea lo que Dios quiera”, declaró.

Sobre el fin de la era Pellegrino, quien completó la temporada al mando de los laicos (cerrando la tendencia de terminar procesos anticipadamente), Casanova comentó que “se terminó el proceso. Las despedidas siempre son difíciles, pero por algo pasan las cosas y quizás el futuro de la U es otro. Lo mismo pasa con nosotros como jugadores”.

“No soy quién como para decir si me hubiese gustado que siguiera o no. Yo no sé tampoco si seguiré, creo que el que llegue o la decisión que tomen que sea lo mejor para la U”, sentenció el exzaguero de O’Higgins y Deportes Temuco, entre otros elencos.

En su alocución en el recinto de Independencia, Luis Casanova abordó el discreto año de Universidad de Chile. Si bien tuvieron un positivo primer semestre, encumbrado en la parte alta de la tabla, en la segunda rueda el panorama cambió por completo, lo que finalizó sin una clasificación internacional y con la no renovación del DT.

“Más que un fracaso, es aprendizaje. Se hicieron cosas bien y cosas mal, así que lo mejor es aprender de eso para que no vuelva a pasar y entregarle a la gente lo que se merece... Hay detalles que hay que corregir de todos. Espero que el próximo año le vaya bien a la U y como dije, darle una alegría a la gente que se lo merece”, manifestó el jugador.