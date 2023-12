“Estamos muy lejos aún”: el primer portazo de Huachipato a la U por Gustavo Álvarez

la intención por contratar a Gustavo Álvarez como el reemplazante de Mauricio Pellegrino. El técnico argentino se transformó en la prioridad para Azul Azul. La carta de presentación está a la vista: acaba de conducir a Huachipato al tercer título de su historia, después de los que habían conseguido en 1974 y 2012.

No había pasado mucho tiempo desde el festejo cuando los laicos aceleraron en la ofensiva. Primero, contactaron al estratega para hacerle manifiesta su intención. Luego cumplieron una formalidad: le plantearon a Huachipato el mismo interés y le solicitaron la autorización para dialogar con Álvarez, quien mantiene contrato con los de la usina hasta fines de 2024. Ahí, por un lado, recibieron el permiso y, por otro, un mensaje que no requiere interpretación: la existencia de una abultada cláusula de salida. El último elemento es clave para el desarrollo de la negociación y, en definitiva, para la potencial llegada del técnico al CDA. Los acereros fueron enfáticos en que exigirán el cumplimiento del compromiso, aunque dejaron abierta una ventana para dialogar.

El portazo

Como informó El Deportivo, la cláusula de salida anticipada de Gustavo Álvarez fue establecida en US$ 800 mil, un ejemplo de la valoración que le asignaron los siderúrgicos a su llegada. La U no es el único interesado en el entrenador. El técnico argentino ha recibido una propuesta concreta del Santos, de Brasil, y también ha sido sondeado por los grandes del fútbol peruano: Alianza Lima y Universitario. Todos conocen el acápite.

La U también sabe de la existencia de esa consideración clave. En ese contexto, sus primeros intentos apuntaron, cuando menos, a rebajarla. De hecho, la primera propuesta en este sentido es considerada como ínfima en Talcahuano: US$ 200 mil dólares. En el sur son enfáticos: si la U no sube la puntería, no hay posibilidad alguna de que Álvarez se transforme en entrenador del club laico.

Gustavo Álvarez, en el duelo entre Magallanes y Huachipato. (Foto: Agenciauno)

Los sureños, de hecho, se han dado maña para descartar públicamente un eventual acuerdo con los estudiantiles por el futuro de Álvarez. “Estamos bastante lejos aún”, puntualizó Victoriano Cerda, el presidente del club de la usina, en su cuenta en X, citando posteos que daban por resuelta la salida del adiestrador desde Huachipato y por segura la condición de nuevo técnico de la U.

Planes en marcha

Álvarez fue autorizado para escuchar la propuesta universitaria, pero, por otro lado, no puede dejar de lado las obligaciones que le atañen como técnico del equipo industrial. En ese sentido, ha participado activamente en la conformación del próximo plantel. Con su anuencia, el club ha fichado a Sebastián Sáez, Franco Vega y Mario Briceño, las primeras piezas que ha contratado el club, considerando que en el próximo calendario tendrá que afrontar la Copa Libertadores.

En Huachipato sostienen que la idea, lejos de despotenciarse, es fortalecer el plantel, dando cuenta de la aspiración institucional de seguir siendo protagonistas, al margen de un proceso que se explora en paralelo: el traspaso de la propiedad del club a nuevos inversionistas, con la mirada puesta en marzo . En ese sentido, aunque tiene margen hasta el 31 de diciembre para ejecutar la cláusula, el técnico se comprometió a tomar una decisión respecto de su futuro, como máximo, este viernes.

En el intertanto, los laicos avanzan decididamente hacia el fichaje de Maximiliano Guerrero, quien se formó en el club, pero salió en 2019 para vincularse a Deportes La Serena, donde mostró su mejor versión. De hecho, después de su destacada participación en los Juegos Panamericanos, fue considerado por Eduardo Berizzo en la Selección para las Eliminatorias.

Escuchan otros técnicos

Si bien Álvarez es la prioridad y los mayores esfuerzos de la U se concentrarán en conseguir su arribo, paralelamente al Centro Deportivo Azul llegan referencias de otros estrategas que han manifestado interés en asumir el cargo que dejó vacante Pellegrino.

Una de las propuestas llamativas es la que acercó Domenec Torrent, quien en su trayectoria ha sido parte del staff de Josep Guardiola. Con Pep ha estado en el Barcelona, el Bayern Múnich y el Manchester City y salió de su alero para dirigir al New York City, un proyecto vinculado al grupo económico que controla al club inglés. En Sudamérica asumió un desafío titánico: la banca del Flamengo. Ni siquiera alcanzó a estar un semestre. Su último club fue el Galatasaray.

La U, de todas formas, siempre le ha tenido en la mira. De hecho, fue uno de los nombres que los laicos estudiaron antes de contratar a Diego López. Ahora, de todas formas, su opción sigue siendo secundaria, porque en la U pondrán toda la energía en convencer a Álvarez y, sobre todo, a Huachipato. Y ahí reside la mayor dificultad de las tratativas, con un alto número enfrente.