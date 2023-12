Huachipato pone en marcha el plan bicampeonato: le avisa a los grandes que no venderá a sus figuras y abrocha el fichaje de Sebastián Sáez

El pasado viernes 8 de diciembre fue un día histórico para Huachipato. De la mano del técnico Gustavo Álvarez, el club obtuvo su tercera estrella de Primera División, en una estrecha lucha con Cobresal que se definió en la última jornada. Entre la alegría por esta nueva corona, varios jugadores despertaron el interés de los equipos grandes para 2024, año en que los acereros deberán afrontar la Copa Libertadores, el Campeonato Nacional, la Supercopa y la Copa Chile. Sin embargo, el nuevo monarca del fútbol chileno ya avisó que retendrá a sus principales figuras para ir con todo por el bicampeonato. Además, consiguió abrochar a su primer refuerzo: el delantero Sebastián “Sacha” Sáez.

Uno de los pilares del equipo es Gonzalo Montes. “Siento que fue mi último partido. Sé que tengo contrato, pero a mitad de año tuve oportunidades de salir. Con el presidente hablamos y sentimos que la idea era quedarme para esto (título), y me dio su palabra que iba a poder dejarme crecer y espero que la cumpla”, dijo el uruguayo, pilar importante en la mitad de la cancha siderúrgica. En su caso, la directiva analizará las mejores ofertas tal como se comprometió.

En cuanto a Felipe Loyola, el escenario es diferente. Se trata de una de las grandes revelaciones del torneo y que incluso se ganó un espacio en la Roja en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El lateral no escondió sus deseos de retornar a Colo Colo, club en el que se formó: “Obviamente me gustaría volver, es un club muy importante. Me formé ahí, le tengo mucho cariño también a la gente que trabaja, y sería lindo”. Eso sí, luego desmintió haber dicho que le gustaría volver al Cacique. La intención de los siderúrgicos es retenerlo a toda costa. Es parte fundamental del proyecto, aseguran.

Gonzalo Montes, figura de Huachipato. FOTO: AGENCIAUNO

Sumado a esto, varios equipos del fútbol chileno están mirando a Huachipato para reforzarse la próxima temporada. Por ejemplo, Gustavo Álvarez es una de las principales cartas para asumir la dirección técnica en Universidad de Chile, club en el que no seguirá Mauricio Pellegrino. Habrá una reunión entre las partes en las próximas horas.

La llegada del Sacha

Desde la dirigencia acerera planean que figuras como Cris Martínez, Brayan Palmezano y Felipe Loyola no salgan del CAP, a pesar del interés que existe en ficharlos. El único caso que puede variar esta situación es la presentación de ofertas irrechazables, aseveren en la usina.

De hecho, en lugar de dejar partir jugadores, en Talcahuano pretenden contratar seis o siete futbolistas para potenciar todavía más la plantilla. De esta forma, el delantero Sebastián Sáez, quien recientemente dejó Everton de Viña del Mar, tiene todo acordado para ser el primer refuerzo del campeón para el próximo año.

Van por el Bi

A los siderúrgicos se les abrió el apetito. Tanto así, que el objetivo de retener figuras y potenciar el plantel es para pelear un inédito bicampeonato en la institución. Aquella meta quedó trazada horas después de conseguir el título, en pleno festejo. Fue el mismo viernes pasado, en el Hotel Wyndham, en Talcahuano.

En dicha ocasión, la directiva encabezada por Victoriano Cerda anunció su salida de la institución, pero antes aseguró que dejarían todo configurado para que el equipo peleara por el bicampeonato. “Ese es nuestro objetivo ahora”, dijo el timonel acerero cuando el capitán Claudio Sepúlveda se subió a la tarima. Además, se le aseguró al plantel que se duplicará el premio por lograr esa hazaña: US$ 1 millón a repartir.