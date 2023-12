Esperando la respuesta de Heinze y mirando a otro DT argentino: la compleja búsqueda de Colo Colo para encontrar al sucesor de Quinteros

Después de tres años y dos meses, Colo Colo vuelve a salir al mercado para buscar un entrenador. Lo hace luego de no renovarle el contrato a Gustavo Quinteros, quien en su última temporada finalizó tercero y se quedó con la Copa Chile. En total, el argentino-boliviano consiguió cuatro títulos en su paso por Macul, por lo que sucesor tendrá una importante tarea.

Sin embargo, la tarea no se vislumbra fácil, más allá de que se establecieron ciertos criterios para contar con el nuevo entrenador. “Hicimos un perfil de técnico y también encomendamos esa tarea. Vamos adelantados en algunas cosas para conversar con quien esté disponible”, comentó el gerente deportivo Daniel Morón, el viernes pasado tras ratificar la salida del DT.

Y dentro de esos criterios también se fijaron características indispensables. “Tiene que haber dirigido clubes importantes, que haya tenido protagonismo en los equipos donde haya estado y un estilo de juego como el que Colo Colo necesita: un equipo protagonista, que piensa en el arco del frente”, explicó Daniel Morón.

En ese sentido, el primer llamado que efectuaron fue a Gabriel Milito (43 años), quien dirigió a O’Higgins en 2017 y 2018, siendo cesado por malos resultados. Después estuvo en la banca de Estudiantes e Independiente, para luego tener un paso más destacado por Argentinos Juniors, club con el que llegó hasta los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, el exdefensor del Barcelona no está interesado en dirigir en la primera parte del próximo año, por lo que la respuesta fue negativa.

Ante este rechazo, otro nombre que entró en la órbita fue el de Gabriel Heinze (45). Colo Colo se contactó formalmente con él. No obstante, todavía no entrega una respuesta. El Gringo viene de una última experiencia poco satisfactoria con Newell’s, donde acabó en la medianía de la tabla. Anteriormente, tuvo un paso muy exitoso por Vélez Sarsfield, para luego dar el salto a la MLS en el Atlanta United, pero no pudo culminar su proceso. De todos modos, en el directorio gusta su propuesta y su estilo de juego.

Un tercer nombre internacional -también argentino- es el de Luis Zubeldía (42). A pesar de su juventud, el actual entrenador de Liga de Quito cuenta con una vasta experiencia y este año está cumpliendo una de las mejores temporadas de su carrera, con los títulos de la Serie A de Ecuador y de la Copa Sudamericana. La metodología agrada y en el Cacique ilusiona el hecho de que haya puesto en duda su continuidad en el conjunto capitalino, por problemas dirigenciales.

Sin embargo, en la carpeta hay nombres nacionales o que dirigen en el medio local, como Gustavo Álvarez o Jaime García, pero por ahora la prioridad es poder concretar reuniones con algunas de las cartas extranjeras.

Reunión clave

Mientras se avanza contactando a los diversos candidatos, el directorio de Blanco y Negro fijó una reunión presencial para este jueves en la Casa Alba, donde se analizará las alternativas que se manejan. Sin embargo, todavía queda definir una serie de puntos no menores para conformar el plantel del próximo año.

Uno de los aspectos donde no hay un consenso es en el presupuesto para el nuevo cuerpo técnico y los refuerzos. Hay voces dentro de la mesa que apuestan por invertir una mayor cifra en el nuevo entrenador y solo reforzar puestos específicos, mientras que hay otras que apuntan a privilegiar la inversión en las incorporaciones.

La intención de la reunión es precisamente y afinando esos criterios y conocer el informe del gerente deportivo Daniel Morón para tomar decisiones. Colo Colo, eso sí, corre contra el tiempo, ya que la pretemporada comienza el 8 de enero.