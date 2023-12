La dura confesión del exrepresentante de Michael Schumacher: “No tengo ninguna esperanza de volver a verlo”

Michael Schumacher cumplirá 10 años del grave accidente que cambió su vida. El 29 de diciembre, de 2013, la leyenda de la Fórmula Uno se golpeó la cabeza en la Estación de Esquí de Méribel, sin poder a volver a recuperarse. Desde aquel día, el siete veces campeón de automovilismo está postrado en cama.

Desde aquella fecha, poco se ha sabido del alemán. Sin embargo, Willi Weber, el primer mánager y descubridor del piloto, entregó detalles de su actual estado de salud. Su diagnóstico no entregó esperanzas.

“Cuando pienso en Michael ahora, lamentablemente ya no tengo ninguna esperanza de volver a verlo. No hay noticias positivas después de diez años”, expresó Weber en el ‘Express’.

“Por supuesto que lo lamento mucho y me culpo a mí mismo. Debería haber visitado a Michael en el hospital. Lloré como un perro después de su accidente. Me golpeó increíblemente fuerte, puedes imaginarlo. Por supuesto también el hecho de que Corinna (la señora de Schumacher) ya no permitía ningún contacto. Pero en algún momento llegó el momento en que tuve que liberarme de Michael y dejarlo ir”, argumentó.

“Incluso tres o cuatro años después, la gente que me reconocía seguía preguntándome: ‘Eres el ex manager de Schumacher. ¿Cómo está Michael?’ Entonces dejé de intentar explicar y pensé: ‘¿Por qué nadie pregunta cómo estoy?’ Para mí estaba claro: ‘bueno, ahora se acabó. Esta mierda tiene que salir de mi cabeza’”, argumentó.

Además, Weber dijo haber podido cerrar ese capítulo con la publicación del libro “Gasolina en la sangre”. “Eso es cierto. No fue fácil enfrentarme a eso nuevamente. Pero quería hacerlo. El libro debería ser una última línea para mí”.

Cabe recordar, que tras el accidente Schumacher fue trasladado al hospital de Grenoble (Francia), en donde se le realizaron diferentes operaciones en la cabeza. Durante las primeras semanas surgieron muchas versiones sobre qué fue lo que realmente sucedió con el heptacampeón de la F1. Incluso, el hijo de Schumacher, Mick -de 14 años y que estaba con él al momento del accidente- fue interrogado.

Finalmente, y gracias a la investigación de la fiscalía a cargo y de diverso material audiovisual, se pudo comprobar que Schumacher se accidentó mientras esquiaba fuera de pista y que iba a una velocidad “normal para alguien experimentado”. Además, se descartó que su accidente fuera por ayudar a un amigo, como se dijo en un principio,