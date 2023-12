“Abusa de los centros”: Pablo Solari se llena de críticas tras la eliminación de River Plate en la Copa de la Liga Argentina

River Plate protagonizó un papelón en las semifinales de la Copa de la Liga Argentina. Luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario, el cuadro millonario fue eliminado por Rosario Central en los lanzamientos penales. ¿Lo anecdótico? La Banda Sangre no marcó ningún tanto desde los 12 pasos. De esta forma, el Canalla disputará la final del certamen transandino con Platense, que superó a Godoy Cruz.

El equipo dirigido por Martín Demichelis, que había sido severamente criticado durante la semana, sufrió por la falta de gol. El técnico sorprendió con una series de sustituciones, entre las que destacó la inclusión de Pablo Solari en ofensiva. Sin embargo, la participación del otrora atacante de Colo Colo fue escasa y se fue diluyendo con el pasar del tiempo. En contraste, Paulo Díaz entregó solidez en defensa y se consolidó como uno de los más destacados de su escuadra.

River Plate tuvo una actuación discreta, marcada por los desaciertos. El arquero Jorge Broun atajó tres tiros consecutivos, mientras que el último remate terminó yéndose muy por encima de la portería. Enzo Díaz, Agustín Palavecino, Pity Martínez y Manuel Lanzini desperdiciaron sus chances. En tanto, a Central le bastó con anotar en dos oportunidades. Maximiliano Lovera e Ignacio Malcorra marcaron, mientras que Jaminton Campaz falló ante Franco Armani.

Esta situación desató la polémica y dejó aún más en el foco a Demichelis. El técnico decidió no entregar una lista de pateadores, dejando que los futbolistas determinaran, en plena definición, quién ejecutaría los lanzamientos. ”Los que hoy patearon y erraron -que han tenido la personalidad y actitud para patear- son muy buenos pateadores. Atajó muy bien el arquero de Rosario Central, a quien hay que felicitar. Es fútbol y lamentablemente los penales nos han penalizado en contra”, indicó tras el duelo.

Rendimientos opuestos

El desempeño de los exjugadores del Cacique fue dispar. Marcó un contraste notorio. Mientras que Díaz fue uno de los más destacados de River Plate, Pablo Solari tuvo una pálida actuación.

Como era de esperar, los medios argentinos hicieron eco del papelón de River y del desempeño de sus jugadores. Por ejemplo, Olé catalogó el trabajo del zaguero con nota 7, reflejando su solidez: “Seguro para respaldar a Boselli y cubrirle las espaldas en su vuelta a ser primer marcador central, ya que venía jugando de segundo”.

Al atacante, en tanto, le otorgaron un tajante 4: “Bien abierto por derecha para evitar las proyecciones de Sández. Tuvo algunas apariciones picantes, pero abusó de los centros incluso cuando no estaba Rondón”, consignaron.

TyC Sports, por su parte, valoró la actuación de Díaz con un 6: “Continuó en su puesto de central, aunque se había especulado con la posibilidad de ser lateral derecho. El chileno es una garantía, cortó varios avances peligrosos”, indicaron.

Mientras que a Solari lo calificaron con un 5, haciendo énfasis en su decaimiento con el pasar del partido: “Una de las apuestas del entrenador, que cambió de esquema y el primer tiempo fue bueno, juntándose con Colidio y De la Cruz, pero se fue apagando de a poco. No estuvo fino con los centros. Incluso sin Rondón en el campo siguió insistiendo con envíos aéreos”, acusaron.

No es un buen momento para Pablo Solari, aunque sí para sus representantes, que derrotaron a Colo Colo en el TAS. Los agentes demandaron a Blanco y Negro por no pagarles la comisión correspondiente al traspaso del Pibe a River Plate. Los albos, representados por el abogado Eduardo Carlezzo, fueron condenados a desembolsar más de US$ 400.000.