El descargo de Martina Weil tras la polémica del atletismo en Santiago 2023: “Tengo la conciencia tranquila”

La gala de Panam Sports Awards, que premió a los mejores deportistas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, estuvo plagada de representantes nacionales.

El evento desarrollado en Miami, Estados Unidos, contó con la presencia de más de 70 deportistas de 41 países, además de los dirigentes deportivos de cada Federación. Para Chile, Lucas Nervi y Bienvenido Front se llevaron galardones. El atleta obtuvo el premio Legado Cali 2021, mientras que el hispano recibió fue reconocido como el mejor entrenador de la cita panamericana.

Santiago Ford, Kristel Köbrich y Martina Weil también formaban parte de algunas ternas, pero no recibieron los respectivos premios. Esta última, que estaba en la misma categoría que Nervi pero a nivel masculino, valoró su presencia en la lista. “Ya estar nominada fue un honor gigante, pero había atletas muy buenas, la gimnasta brasileña sacó como cuatro medallas ahora en Santiago”, indicó, en diálogo con ADN. En su categoría la ganadora fue la mencionada María Eduarda Alexander.

Además, mostró su felicidad luego de que el lanzador del disco ganara el premio. “Fue rico verlo subir al escenario, su sonrisa es contagiosa y es súper fácil alegrarse por él (...) Entramos tarde a la Villa Panamericana, vimos parte de los Juegos en casa, como lo de la Fran Crovetto o de la Kristel. Es loco estar acá a un mes de pasados los juegos”, expresó.

“El miércoles cumplí cuatro semanas de mi operación y el próximo martes deberían darme el alta para entrenar de nuevo. No competiré bajo techo, porque mi preparación para el próximo año se atrasó. Hay Iberoamericano de atletismo, estoy considerando si ir o no, pero el foco del próximo año son los Juegos Olímpicos. En teoría estoy clasificada por ranking, pero si quiero tener la actuación que quiero tengo que tener la marca mínima”, complementó.

Sus descargos tras la polémica

La atleta también fue consultada por la polémica que azotó al atletismo nacional en Santiago 2023, que terminó con acusaciones de intervencionismo y discriminación por Berdine Castillo y Paulette Cardoch. ¿Las apuntadas? Leslie Cooper y Ximena Restrepo, la madre de Weil.

La velocista, que se quedó con el oro en los 400 metros libres y con la plata en la posta 4x100, estuvo en el foco de la polémica y fue cuestionada duramente a través de redes sociales.

Ante esto, incluso, fue defendida por el propio Nervi: “Aquí no hay ningún atleta con culpa. Las decisiones vienen todas quizás de más arriba. Nosotros no tenemos ninguna culpa de nada para que no se esté esparciendo odio, para que no haya un mal trato directo hacia ningún deportista, porque a nosotros nos llegan los comentarios”, señaló en su momento.

“Claramente somos personas también. La salud mental es algo muy importante en el deportista. Entonces que no tiren para abajo, que no se llegue hate a ninguna persona, a ningún deportista. Las cosas que pasaron se tendrán que arreglar. Cualquier comentario ahí en redes sociales afecta mucho más”, finalizó.

Weil, en tanto, este se refirió a la situación en la gala del evento de Panam Sports.“¿Qué más vamos a hacer? Que se tengan que hacer las investigaciones que se tengan que hacer, que se hagan las resoluciones a las que se tengan que llegar. La gente que está involucrada sabe lo que pasó. Yo tengo la conciencia tranquila. Es fome hablar de eso”, concluyó la atleta de 24 años.