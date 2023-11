Martina Weil expone los mensajes de odio que recibe en redes sociales por la polémica del atletismo

No han sido días fáciles para la campeona panamericana de los 400 metros. Martina Weil pasó del momento más feliz de su vida a una semana en donde se cuestionó su trabajo y se acusó de racismo a su mamá, Ximena Restrepo.

Situación que también la ha llevado a vivir el lado más cruel de las redes sociales. Una vez que el escandolo del atletismo explotó en el país, los mensajes de felicitaciones por sus dos medallas panamaericanas comenzaron a mezclarse con otros de odio y amenazas.

Es por eso que esta jornada Weil decidió hablar. Mostró en su instagram distintos pantallazos en donde se ven mensajes que ha recibido. “Lo bueno es que la gente piensa mucho en que cuando manda un mensaje así, la persona del otro lado sí lo lee”, expuso irónicamente en el mismo registro.

En concreto son dos mensajes los que mostró en redes sociales. El primero contenía las siguientes frases: “Ganaste con trampa, eso no se vale”, “Sucia, era para seguir ahora con las marcas, las imagenes vana desaparecer, tramposo” y “empieza a ser honesta, no tienes valores”.

El otro pantallazo tenía menos letras, pero un mensaje mucho más fuerte. “Mátate”, le escribió un usuario de Instagram a Weil.

Esta eso sí no es la primera vez que la velocista recurre a las redes sociales para mostrar los complejos momentos que ha vivido desde que se hicieron públicas las denuncias en contra del entrenador Marcelo Gajardo y su madre, Ximena Restrepo.

Lo hizo en medio de su viaje a Argentina para asistir al concierto de Taylor Swift. “Después de haber pasado toda la noche leyendo comentarios de gente que no me conoce, juzgándome, tuve el honor de compartir con Swifties en el aeropuerto camino al concierto. Me recordaron que las redes sociales son un mundo paralelo y que la gente va a hablar sin importar lo que uno haga. Gracias a cada una de las personas que tuvo palabras de apoyo para mí y que realmente me cambiaron la cara. Llegué sin pulseras y con el corazón en pedacitos. Ahora me voy con 26 friendship bracelets y el corazón lleno de cariño”, posteó en su cuenta de Instagram.