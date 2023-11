El directo mensaje de Lucas Nervi a los haters que denunció Martina Weil en sus redes sociales

Las últimas semanas no han sido fáciles para el atletismo nacional. Tampoco lo ha sido para Martina Weil. La velocista, quien se quedó con la medalla de oro panamericana en Santiago 2023 debió enfrentar el cuestionamiento a su trabajo y las acusaciones de racismo que recibió su madre, Ximena Restrepo.

Estas situaciones la llevaron a ser el foco de uno de los lados más crueles de las redes sociales, pues de a poco los mensajes de aliento y felicitaciones por lo logrado sobre la pista, se transformaron en textos de odio y amenazas.

Por lo mismo, una de las personas que ha salido a apoyar a Weil ha sido el lanzador de disco Lucas Nervi. El campeón panamericano expresó que “aquí no hay ningún atleta con culpa. Las decisiones vienen todas quizás de más arriba. Nosotros no tenemos ninguna culpa de nada para que no se esté esparciendo odio, para que no haya un mal trato directo hacia ningún deportista, porque a nosotros nos llegan los comentarios”, comenzó señalando en un video publicado por As Chile.

“Claramente somos personas también. La salud mental es algo muy importante en el deportista. Entonces que no tiren para abajo, que no se llegue hate a ninguna persona, a ningún deportista. Las cosas que pasaron se tendrán que arreglar”, continuó. “Cualquier comentario ahí en redes sociales afecta mucho más”, finalizó Nervi.

La denuncia de Martina Weil

Hace algunos días Martina Weil realizó sus descargos por esta situación de odio que le tocó vivir en las redes sociales, mostrando en su cuenta de Instagram distintos pantallazos en los que mostraba parte de los mensajes recibidos.

“Lo bueno es que la gente piensa mucho en que cuando manda un mensaje así, la persona del otro lado sí lo lee”, expuso irónicamente.

Luego, tras viajar a Argentina para ver un concierto de Taylor Swift, compartió una nueva reflexión. “Después de haber pasado toda la noche leyendo comentarios de gente que no me conoce, juzgándome, tuve el honor de compartir con Swifties en el aeropuerto camino al concierto. Me recordaron que las redes sociales son un mundo paralelo y que la gente va a hablar sin importar lo que uno haga. Gracias a cada una de las personas que tuvo palabras de apoyo para mí y que realmente me cambiaron la cara. Llegué sin pulseras y con el corazón en pedacitos. Ahora me voy con 26 friendship bracelets y el corazón lleno de cariño”, posteó.