Lucas Nervi revela más detalles de la polémica que sacude al atletismo: “Poulette estaba destrozada, no tenía cómo volver a correr”

Sigue creciendo la polémica del atletismo nacional. Este viernes, Lucas Nervi, medallista de oro en el lanzamiento del disco, sigue sumando antecedentes de la situación vivida en la posta 4x400, que tiene al entrenador Marcelo Gajardo y a personas con cargos importantes como Leslie Cooper, madre de Fernanda Mackenna y directora del Comité Olímpico; y Ximena Restrepo, madre de Martina Weil y vicepresidenta de World Athletics, como principales apuntados.

Se les acusa de interferir en las decisiones técnicas, luego de cambios repentinos en el equipo que correría en aquella categoría de competencia, en un incidente en el que también se involucra a más personas como responsables de insultos, dichos racistas y presiones.

Atletismo 4x400m relevo mixto final, durante los Juegos Panamericanos. Foto: Marcelo Hernández/Santiago 2023 vía Photosport

“Yo estuve presente en ese momento y me tocó ser la primera persona que vio a Poulette (Cardoch) después de que la sacaron, justo estaba acompañando a un compañero en su calentamiento y me topé con ella”, comenzó diciendo el deportista a radio ADN.

“Poulette estaba destrozada, no tenía cómo volver a correr, de verdad me dio mucha pena y mucha lástima, al final estuvimos un rato conversando. Es una lástima ver cómo se mancha toda la energía del deporte con esto. Fue un golpe en la última recta de los Juegos Panamericanos”, agregó el chileno.

Finalmente, el competidor de 22 años se refirió a los pasos que se han llevado a cabo debido a la polémica. “Entiendo que se está haciendo una investigación. Ojalá que se tomen todas las medidas para evitar cosas en el futuro, pero no es una situación nueva”, expresó.

Hace algunos días, Nervi ya se había manifestado por la situación a través de su cuenta de Instagram. “Es una vergüenza lo que pasó. Yo estoy con todo el apoyo con mis compañeras. Me tocó estar al lado de la Poli (Poulette Cardoch) cuando le dijeron, entonces duele mucho ver que decisiones influyan tanto en la carrera de mis compañeras. Ver también cómo toda la energía de los Juegos termina con un numerito así”, comenzó explicando.

“Hacer hincapié en que no se tome odio entre los deportistas, que los deportistas no salgan perjudicados, que no se generen rivalidades fuertes. Obviamente es muy difícil decirlo, pero que no se llegue con odio a los deportistas, porque nosotros estamos enfocados en la pista y todo el resto son cosas administrativas”, sugería el oro panamericano.