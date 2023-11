Entrevista con Pablo Squella: “Con todo el aprecio que le tengo a Ximena Restrepo, corresponde que pida disculpas”

Pablo Squella (60 años) fue uno de los artífices de la llegada de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos a Chile. Como exministro del Deporte del segundo gobierno de Michelle Bachelet, fue parte importante de las gestiones para traer el megaevento al país. Como destacado exatleta olímpico, donde aún posee el récord nacional de los 800 metros y de la 4x400, también tiene mucho que decir sobre la polémica que hoy envuelve al atletismo, con las acusaciones de intervencionismo de Berdine Castillo y Poulette Cardoch hacia Ximena Restrepo y Leslie Cooper.

¿Cómo ve la situación?

Bueno, primero lamentar que se haya producido una situación como la que se ha descrito y de la cual hay testigos por todos lados. Yo creo que fue imprudente que dos personas que no tenían nada que ver con el área técnica de la federación se hayan presentado en un recinto deportivo. No sé con cuál razón: si interferir, si tratar de influir, etcétera, y que haya terminado de esa manera. Yo creo que, con todo el aprecio que tengo por Ximena, corresponde que pida disculpas. Corresponde, porque no es posible que una persona que tiene un alto cargo no solamente en la corporación sino que también en la Federación Internacional se exprese de esa manera y agreda verbalmente a los técnicos que había ahí y no me consta así que haya proferido también insultos o agravios contra una persona.

Usted como conocer de la estructura de la corporación Santiago 2023, ¿cómo cree que se debe proceder en este caso?

La que tiene que hacer un gesto es Ximena. O sea, si se sintió agredida y reaccionó de esa manera, bueno, que lo explicite. Pero nadie tiene el derecho de ir a un lugar y agredir verbalmente a otra persona.

¿Le llama la atención, que hablaran Martina y Gert Weil, pero ella no?

Bueno, yo creo que ella está en un estado de reflexión. Y espero que la reflexión también sirva para asumir las culpas personales. Cuando uno comete un error, tarde o temprano uno se va a dar cuenta de ese error. Y bueno, asumir el error. Si no hay nada malo en asumir, si uno se equivoca.

Y por ejemplo, en el caso de World Athletics, donde ella es vicepresidenta, ¿cómo se puede ver afectada su imagen con una situación como esta?

Asumiendo los errores. Somos seres humanos. Con el mea culpa, puede recibir el apoyo también de quienes están por sobre ella en esa institución.

¿Y qué le pareció la defensa que hizo Gert Weil?

Errada. También está haciendo una defensa sin conocer exactamente cómo fueron los hechos, que los hechos están entregados por testigos a la Comisión Ética de la Federación.

¿En el atletismo hay clasismo, hay racismo?

Yo no sé si exista racismo o clasismo, pero...

¿Y desde su experiencia como atleta?

De mi experiencia. En el atletismo siempre ha habido eso de tirar agua para su molino. Hablando estrictamente en lo técnico. Y en ese aspecto sí, siempre ha sido así.

Fernanda Mackenna, durante la polémica 4x400. Foto: Marcelo Hernández/Photosport.

¿Y le parece bien cómo ha actuado la federación?

Bueno, yo creo que está actuando como corresponde. Primero, conociendo los hechos, poniendo a la Comisión de Ética a hacer las investigaciones correspondientes y después tendrá que emitir un pronunciamiento.

¿Cómo cree que esto ha afectado a Martina Weil?

Lamentablemente todo esto le ha salpicado a ella, porque no tiene nada que ver. en la situación. Y es triste, porque está involucrada su madre.

¿Cómo se puede enfrentar y salir adelante ahí?

La única manera es reconociendo los errores, mostrándose abierto a pedir disculpas, a limar las perezas que se puedan haber generado, etcétera.

¿Y es común que se produzcan estos cambios en los equipos de relevo?

¿Quién era el encargado del relevo? ¿Quién le dio la atribución a Gajardo para hacer cambio? ¿Le dieron la atribución a él para hacer cambio? ¿O era la Comisión Técnica en general? ¿El encargado de velocidad?

¿Pero eso es frecuente en el atletismo que se produzcan estos cambios de última hora?

Es posible que se produzcan cambios pero los cambios se concuerdan. Por ejemplo, Claro, ahí tenían la disyuntiva de cómo va a quedar el Berdine después de los 800 metros. Bueno, yo soy corredor de 800 metros y nunca dejé de correr la 4x4 que venía una hora después. Ahora, aquí había un tema reglamentario que había que inscribir a un atleta. Entonces, claro, probablemente... Pero eso tendría que haber salido de los técnicos, del conjunto de los técnicos. “¿Qué vamos a hacer con la situación?”. No de personas ajenas.

¿Y suele haber tanta gente en la pista de calentamiento?

No, ahí deberían estar los técnicos y sus deportistas, ¿no? Y en la gradería, el público.