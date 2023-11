Marcelo Ríos revela que llamó a Guillermo Maripán por la relación con su hija: “Yo hablé con Medel, que es carbonero, y me contó huev…”

Marcelo Ríos se desahogó. El exnúmero 1 del mundo repasó diferentes episodios de su vida, en la que incluyó una memorable historia en la que recordó que estuvo cerca de irse a los golpe con Pete Sampras. “Pensé en agarrarme a combos con Sampras, pero nos paró alguien”, dijo en una entrevista concedida a Podemos Hablar, de Chilevisión.

Dentro de las anéctodas, el Chino incluyó una que sostuvo con Guillermo Maripán, el seleccionado de la Roja. El zurdo aseguró que llamó al defensor para conversar sobre la relación que, en ese momento, sostenía con Constanza, su hija mayor.

“Mira, yo no soy celoso y con la Cony tengo harta confianza y me cuenta todo. No tengo idea cómo llegó ahí. O sea, sé cómo llegó ahí, sé cómo se conocieron y todo. Le gustó, es cosa de ella. Duraron poco”, dijo el Chino.

El zurdo reveló un diálogo con el zaguero del Monaco. “Nunca lo vi, pero era cosa de ella, yo la apoyaba en lo que hiciera, y sí te puedo contar que tuve una conversación con Maripán. Tuve una conversación, yo lo llamé, lo llamé para preguntarle cosas. Suena como amenaza; yo no amenazo, hablo cosas que a mí me interesan de mi hija y se las digo, él verá cómo las toma”.

Sobre los detalles de la llamada cuenta que fue “para explicarle cuál era la situación”. “La situación mía, la situación de lo que estaba pasando entre ellos y qué podría suceder, en qué estaba él y que tuviera cuidado. Que tuviera cuidado porque era mi hija. Tampoco era amenazarlo y en ese momento la Constanza se enojó conmigo, porque me metía en la cuestión, y tiene toda la razón porque no lo conversé con ella primero. Pero él lo entendió, fue una conversación bien”, complementó.

“En buena onda, obviamente yo sabía quién era Maripán, sabía que jugaba en la selección. Aparte, yo tuve unas conversaciones con Medel, yo hablo con Medel de repente y me contó hueás, y ese como es poco carbonero. Conversaciones y todo y ahí me contaba cuestiones, después de eso se me ocurrió llamarlo. Todo en buena onda”, añadió, junto con señalar que lo encontraba “malo” como futbolista.