La increíble confesión de Marcelo Ríos: “Pensé en agarrarme a combos con Sampras, pero nos paró alguien”

Este viernes se emitirá la participación de Marcelo Ríos en el programa Podemos Hablar de Chilevisión. En el espacio, que se emite este viernes a las 22.30, el exnúmero uno del mundo habló de diversos temas con el animador Julián Elfenbein y los invitados Cindy Nahuelcoy, Felipe Izquierdo y Romina Sáez.

Una de los primeros temas que el zurdo trató, fue la demanda por difamación que realizó contra un vecino en Sarasota. “Difamación en Estados Unidos es un acto muy grave y él no sé de dónde sacó tantas cosas. Él habló en primera persona, como que él decía las cosas, que las debe haber sacado de Google, no tengo idea. Entre las cosas que a mí más me dolieron fueron que dijera que yo le pegaba a Kenita en el matrimonio y que en el accidente que tuvo yo estaba en el auto, que yo era un maltratador de mujeres. Eso se escribe en una página, en una página como de los vecinos, y lo leen todos y opinan. Ciertas opiniones decían ‘sí es latino y es golpeador’, ‘está lleno de tatuajes’, ‘si lo vemos, lo vamos a matar’. Entonces, yo decidí demandarlo por difamación”, confesó.

“Aparte de esa mentira, hubo otras. Dijo que yo traté; ese día venía con mi hija, pude haber pasado rápido por su casa, el auto hace ruido y él salió a buscarme. Me atravesó el auto. Ahí me bajé, que se bajara y conversáramos, él no se bajó nunca. Llegó la policía, todo eso, se lo llevaron a él, a mí no”, añadió.

Fue en ese contexto que llamó a su exesposa María Eugenia Larraín. “Yo la llamé, después de no hablar mucho tiempo, y lo único que le pedí es que si podía decir la verdad. Ella tuvo que hablar, parece que, con un juez, por Zoom y le preguntan ‘¿es verdad?’. Ella dice que no, ‘nunca me pegó, nunca me empujo del auto, nunca fue un golpeador de mujeres. yo tuve una relación y nos separamos’. Eso me ayudó mucho porque dio a entender que él está mintiendo. Esa fue una de las cosas de por qué me acerqué a ella, de por qué empezamos a conversar de nuevo. Creo que, como dice ella, fue bonito haber hablado después de tanto tiempo y de una manera más civilizada”.

Zabaleta y Gaudio

Ríos también se refirió a los halagos de Mariano Zabaleta, quien lo comparó con Lionel Messi. “Sabes lo que pasa, más que la comparación con Messi, que un argentino lo diga es complicado, sabemos cómo son los argentinos. Yo con Mariano me llevo súper bien, hemos tenido una relación muy buena, pero nunca pensé que pensara así. Yo sé que siempre tuvimos partidos muy difíciles, yo creo que me ganó más veces de las que yo le gané a él. Que diga que nunca comparó a nadie con Messi, ser comparado con Messi; que para mí es el deportista mejor de la historia, obviamente es un orgullo y que lo diga, más, un argentino lo encuentro bonito, bonito gesto, me siento agradecido… Orgulloso de que te comparen con Messi”, expresó.

Asimismo, salió a responder a Gastón Gaudio, sobre una supuesta historia. “Gato, hoy se sale”, recordó en su momento el transandino. “Lo que pasa es que me ponen a mí siempre como que yo soy el hueón que chupo, y el otro hueón no hace ni una hueá. Al final me dejan a mí, pero yo no me acuerdo de haber salido con Gaudio, nunca. Hemos salido a comer, yo me cago de la risa, si es muy simpático. Pero está mal, sigo diciendo que está mal, no está bien de la cabeza”.

La pelea con Pistol Pete

Marcelo Ríos fue consultado por la relación que tenía con los tenistas estadounidenses, en especial con Pete Sampras, contra quien jugó una exhibición en Chile. “Estúpido, un estúpido. Tonto, es tonto. Tuve una pelea con él. (...). Casi boxeo, nos boxeamos. En la exhibición que hicimos en Chile, ¿te acordái’ que vino él? Cuando termina el partido me manda a llamar, para hablar conmigo y ahí quedó la cagada. No fue por llevarse mal, fue una cosa que me dijo a mí. A mí me molestó, se la hice ver y a él le molestó. Él trató de seguir siendo el Sampras que era antes, que para mí ya no es Sampras que era antes. Yo le dije ‘para mí no eres el Sampras de antes, para mí eres Pedro’, ahí empezó la pelea”, recordó.

La recordada exhibición entre Marcelo Ríos y Pete Sampras en la arena del Parque O'Higgins. Foto: Archivo.

“Lo que pasó es que al principio en la exhibición hay veces que tú arreglas los partidos; tú ganas el primer set, yo el segundo, y el tercero lo jugamos mano a mano. Entonces, cuando me llama al camarín, le digo ‘si ya no eres Pete Sampras’. Le dije ‘antes, cuando te vine a preguntar qué hacemos, tú me hubieras dicho juguemos un mano a mano, listo y todo bien, pero ahora no me vengas a decir que porque te gané estás enojado’. Ahí empezó toda la pelea. Llegó el tipo que organizaba la exhibición y me paró antes, nos separó, pero hubiera estado bueno. Pegarle a Sampras es bueno”, detalló.

“McEnroe me echó...”

Ríos también habló de su mala relación con John McEnroe, con quien coincidió en el Champions Tour: “Me echó del tour de veteranos, él era como el dueño que organizaba, y como a mí me fue bien, pensó que era muy joven y todo, me dijo que no podía jugar más. Le estaba sacando la chucha a todos, entonces dijo ‘chao’. Yo hablo poco con él, cuando me he encontrado con él como que no tengo muchas cosas. No es que me caiga mal, pero me carga que hablen en la tele de que yo nunca gané un Grand Slam, de que no sé qué, y le daba con la hueá. Yo con los gringos nunca me llevé muy bien”.

Por otra parte, habló de su relación con Guillermo Maripán, quien mantuvo una relación sentimental con su hija mayor Constanza. “Mira, yo no soy celoso y con la Cony tengo harta confianza y me cuenta todo. No tengo idea cómo llegó ahí. O sea, sé cómo llegó ahí, sé cómo se conocieron y todo. Le gustó, es cosa de ella. Duraron poco”.

Otra de las intervenciones de Marcelo Ríos en el programa PH. Foto: Chilevisión.

El zurdo reveló un diálogo con el zaguero del Monaco. “Nunca lo vi, pero era cosa de ella, yo la apoyaba en lo que hiciera, y sí te puedo contar que tuve una conversación con Maripán. Tuve una conversación, yo lo llamé, lo llamé para preguntarle cosas. Suena como amenaza; yo no amenazo, hablo cosas que a mí me interesan de mi hija y se las digo, él verá cómo las toma”.

Sobre los detalles de la llamada cuenta que fue “para explicarle cuál era la situación”. “La situación mía, la situación de lo que estaba pasando entre ellos y qué podría suceder, en qué estaba él y que tuviera cuidado. Que tuviera cuidado porque era mi hija. Tampoco era amenazarlo y en ese momento la Constanza se enojó conmigo, porque me metía en la cuestión, y tiene toda la razón porque no lo conversé con ella primero. Pero él lo entendió, fue una conversación bien”, complementó.

“En buena onda, obviamente yo sabía quién era Maripán, sabía que jugaba en la selección. Aparte, yo tuve unas conversaciones con Medel, yo hablo con Medel de repente y me contó hueás, y ese como es poco carbonero. Conversaciones y todo y ahí me contaba cuestiones, después de eso se me ocurrió llamarlo. Todo en buena onda”, añadió, junto con señalar que lo encontraba “malo” como futbolista.

El análisis de la Roja

El extenista mantuvo un particular diálogo con el conductor del programa acerca del desempeño de los jugadores de la Roja.

Ríos: “¿Brayan Cortés, cómo es, cómo es al arco? ¿Bueno o malo?”

Elfenbein: “¿El de Colo Colo? Brayan Cortés yo lo encuentro malo porque es de Colo Colo jajaja pero comparado con quién ¿con Claudio Bravo? No po’”.

R: ¡No los compares!

E: Ya, la selección dorada. Ahí está Gary, Claudio Bravo, ¿Extrañas a Claudio Bravo?

R: Lo que pasa es que tenga la edad que tenga es el mejor arquero que hay. Para mí es un excelente arquero, está entre los mejores del mundo. Aparte, llega a una edad en la que quizás no está como antes, pero no tenemos a nadie más.

R: Vidal es espectacular, juega con la rodilla y es mejor igual. Sánchez, extraordinario. Medel, extraordinario.

E: ¿Charles?

R: No lo cacho mucho. No me vas a decir que Brereton… ¿cómo es?

E: ¿Es bueno o malo? Yo lo encuentro reguleque, pero el tipo tiene…

R: ¡No des más explicaciones hueón! Es bueno o malo, nada más.

E: Eduardo Vargas ¿bueno?

E: Bueno… ¿Valdivia?

E: El mejor.

R: No sé si el mejor, pero bueno… ¿Eliseo Salazar? Penca, mal.

E: Un chileno, solo uno llegó a la Fórmula 1, te pregunto ¿bueno o malo?

R: ¿Pero llegó y qué hizo?... ¿Tomás González?

E: Buenoo… ya, escúchame, Nico Massú como capitán de Copa Davis ¿bueno o malo?

R: Lo ha hecho muy bien.

E: ¿Volverías a trabajar con él?

E: Yo estuve en seis Copa Davis y ganamos las seis (n. de la r.: perdió una con Colombia). Yo fui al Grupo Mundial y ahí yo me salí, pero no me salí por el Nico, yo me salí porque tuve un problema con el presidente, que me mintió. Yo dije “mientras esté el presidente yo no estoy más en la Copa Davis”, como nadie me apoyó del equipo o nadie dio a entender que yo tenía que estar ahí, preferí dar un paso al lado.

El vínculo con Maradona

Finalmente, Marcelo Ríos habló de su relación con el fallecido Diego Armando Maradona. “Lo conocí una vez en Viva el Lunes, estuvimos conversando y una vez yo salí a comer y estaba ahí. Amigos no, pero también me pidieron ayuda para él”, reveló.

Marcelo Ríos junto al conductor Julián Elfenbein. Foto: CHV.

El exnúmero uno del mundo relató una historia con el astro poco antes de que falleciera. “Cuando él estaba muy enfermo, unos seis meses antes de morirse, él estaba en un campo. Esto no lo he contado nunca. Me llamó David Nalbandian, muy amigo de él, me habló sobre el pellet; yo alguna vez me puse un pellet y él había escuchado. Entonces, me dijo si yo le haría el favor de ir a hablar con él, con Maradona, que no se iba a saber, que me pasaban a buscar, que me llevaban para allá y yo hablaba con él, que le explicara qué era el pellet y todo eso”, partió diciendo.

“Entonces, yo le dije que no porque el pellet no es para sanarse… Todos sabemos que él le hacía a la coca o al alcohol… ya era una enfermedad grave. El pellet es para no tomar. Yo le dije ‘yo no soy doctor ni nada, le puedo explicar, pero el pellet no te va a salvar de lo que está metido él’. No le iba a servir de nada que fuera y al final no lo hice, pero me hubiera encantado estar ahí, me hubiera encantado conversar con él”, cerró.