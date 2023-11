Sueldos impagos con Berizzo, bonos pendientes y el futuro de Córdova: la ANFP salda deudas e inicia el casting para encontrar al DT de la Roja

En las últimas horas, la ANFP dividió su atención en varios frentes. El más importante, naturalmente, era el partido que la Roja disputó anoche frente a Ecuador, en Quito. Lo hizo con un técnico interino, Nicolás Córdova, en la banca, ante la renuncia de Eduardo Berizzo, quien comunicó su salida inmediatamente después del empate frente a Paraguay. El Toto se había hastiado del rechazo de los hinchas. Lo palpó por última vez en el Monumental, pero lo había sentido fuertemente, también, en los Juegos Panamericanos, donde solo en la final ante Brasil se produjo una tregua. Duró poco.

La salida del técnico no le costó un peso a la entidad que preside Pablo Milad. De hecho, en Quilín destacaron profusamente la buena disposición con que el entrenador abordó su salida, destacando su calidad humana y comparándola con experiencias mucho más traumáticas a la hora de desligarse de un entrenador. Situarlo como antítesis de Jorge Sampaoli, con quien se mantuvo una intensa batalla en el plano judicial, se transformó en un ejercicio inevitable. “Eduardo ha sido un caballero”, fue la referencia que más se escuchó en estos días.

La deuda

Incluso antes de que se produjera su determinación de dejar el puesto, Berizzo dio muestras de que su intención era colaborar con el desarrollo del fútbol chileno. Lo destacó Gary Medel, quien, por ejemplo, resaltó que el técnico había puesto dinero de su bolsillo para realizarle mejoras a las instalaciones de Juan Pinto Durán, el histórico centro de entrenamientos de la Selección. Días después, de hecho, Alexis Sánchez reforzó en duros términos la necesidad de actualizarlo o, derechamente, de construir otro.

No fue el único gesto que realizó el Toto. De hecho, los trámites relativos al finiquito dejaron en evidencia una realidad poco frecuente en la relación entre los seleccionadores y la federación: la existencia de pagos pendientes. En la entidad que rige al fútbol chileno, de hecho, admiten que llegaron a deberle al técnico más de un mes de sueldo. Berizzo obtenía unos $ 150 millones mensuales como salario, lo que permite deducir que no pasó apreturas por los retrasos. Sin embargo, esa situación, inherente al prestigio con el que llegó para asumir el puesto, no obsta a que se tratara de una abierta irregularidad.

Alexis Sánchez y Eduardo Berizzo, en el amistoso entre Chile y Paraguay (Foto: Agenciauno)

La razón para el desfase era obvia: la asociación había perdido auspiciadores importes, como Coca Cola, y estaba en pleno proceso de gestión para encontrar otros, que los ha ido cerrando en los últimos meses. A Berizzo se le pidió colaboración. De hecho, las visitas del gerente general, Pablo Silva, a Juan Pinto Durán comenzaron a hacerse más frecuentes. El ejecutivo era uno de los que más le pedía apoyo al entrenador. Berizzo accedió, anteponiendo los intereses deportivos de la Selección.

La ANFP intentó compensarle al término de la relación, considerando que entre las recaudaciones y los nuevos contratos que se habían sellado había un margen para una retribución. Se le planteó pagarle el mes de octubre completo. Berizzo respondió negativamente: solo aceptó las remuneraciones correspondientes a los 17 días del período que permaneció en funciones. Ni un peso más.

Lo que sí se hizo, efectivamente, fue saldar todos los compromisos pendientes con el estratega. De esta forma, el ex técnico de O’Higgins y el Celta deja el país sin que existan compromisos pendientes desde la asociación. Con los pagos al día, aunque haya costado sangre, sudor y lágrimas.

Parte el casting

Cerrado el capítulo Berizzo, evidentemente sin que arrojara los resultados que se proyectaban al momento de su fichaje, en la ANFP echan a andar el proceso siguiente: la búsqueda de su reemplazante. En Peñalolén asumen que no hay margen de error aunque, por otro lado, el calendario ofrece cierta tranquilidad. Si bien 2024 contempla la fecha FIFA de marzo y la Copa América, que se disputará en Estados Unidos, el foco está puesto en las Eliminatorias, que se reiniciarán recién en septiembre de ese año.

Milad propone cautela. “No hemos analizado nombres aún, porque estábamos en medio de fecha FIFA. Buscaremos la mejor opción en base a las probabilidades. No hay problemas de dinero, hay una ANFP saneada, sin problemas de recursos. Se ha especulado mucho, la realidad es otra. Tenemos muy buenos sponsors y traeremos más. Queremos al mejor entrenador”, intentó aclarar después de la caída frente a Ecuador. “Nico (Córdova) va a estar a cargo en el Preolímpico. Ahora buscaremos entrenador con calma. Durante la primera semana de diciembre, luego del sorteo de la Copa América vamos a definir los rivales UEFA. Tenemos que buscar con calma la mejor opción de entrenador”, insistió.

La intención, eso sí, es llegar a los amistosos del tercer mes del próximo año con un nuevo entrenador ya trabajando e intentando enrielar el funcionamiento y, sobre todo, los resultados. Antes, eso sí, se realizará un proceso exhaustivo de búsqueda de candidatos, revisión de perfiles y, también, de entrevistas personalizadas. La idea es no dejar absolutamente nada al azar.

El proceso parte, efectivamente, este miércoles. Lo tendrán a su cargo Rodrigo Robles, el gerente de Selecciones Nacionales, y Marko Biskupovic, el jefe de la Unidad de Identificación, Scouting y Análisis de la Federación de Fútbol de Chile. Ambos recibirán currículos y, principalmente, se entrevistarán con los postulantes. La idea es explorar a fondo no solo las características de juego, sino también las de trabajo y de personalidad de los candidatos. De hecho, se realizarán averiguaciones con quienes hayan dirigido a quienes tomen la delantera en el proceso.

Gareca, en su paso por Perú (Foto: Reuters)

Los candidatos y el dinero

Ricardo Gareca parte con ventaja en la lista de prioridades. Del Tigre gusta el perfil ofensivo que les imprime a sus equipos y entusiasman sus buenas campañas con Perú. Sin embargo, también hay aprensiones: su alto costo y las características de su personalidad. Se trata de un tipo de carácter fuerte, que no teme en reflejar las diferencias que mantenga con las dirigencias de los equipos que le toque dirigir.

Gustavo Quinteros también es una opción que cobra fuerza, sobre todo considerando la apertura que mostró en sus últimas declaraciones, en las que afirmó que no podía descartar la alternativa. “¿Cómo voy a decir que no me interesa dirigir a la selección chilena? Es falso que no quiera dirigir a Chile, porque para mí sería un orgullo, como lo sería para cualquier entrenador, así que no me cierro a dirigirla”, enfatizó. En Colo Colo, eso sí, aspiran a que se quede en el club e incluso están dispuestos a ofrecerle garantías de la conformación de un plantel que compita por objetivos importantes a nivel internacional. En su caso, los reparos son virtualmente los mismos que en el de Gareca.

Nicolás Córdova, quien asumió el desafío de dirigir en Ecuador, no figura entre las opciones de momento. Su obligación, hasta ahora, está circunscrita a las selecciones juveniles y a preparar la escuadra que competirá en el Preolímpico. El ex futbolista venía trabajando en un plan en las inferiores hace más de siete meses. Roja. “Lo que decida la federación ya no es asunto mío y tampoco voy a pronunciarme al respecto si me gustaría o no porque en ningún momento de mi corta carrera jamás me he candidateado para ningún puesto y esta no va a ser la excepción. Esto fue algo circunstancial”, respondió Córdova.

En ese contexto, graficó cuál es el escenario en el que se encuentra. “Lamentablemente fue una situación que generalmente no se da porque los técnicos se van antes o después de una fecha FIFA, no entre medio. Pero claramente, trabajando en las selecciones y siendo uno de los pocos entrenadores que estaba a disposición, obviamente tomé este este corto desafío de la mejor manera con mucha responsabilidad”, indicó.

Milad, por su parte, no descartó a Córdova. “Tenemos tiempo y calma. Vamos a decidir lo mejor para nuestra Selección. Si es Nico o es otro, ya lo veremos con calma (...) Claro que existe la posibilidad de todos los técnicos y más con Nico, que es de casa”, cerró el curicano.

Lo que sí está clara es la intención de no salirse del presupuesto, atendiendo a las dificultades financieras que atraviesa la entidad que rige al fútbol chileno. En ese complejo escenario, están disponibles unos US$ 2,5 millones por año para el cuerpo técnico completo que se haga cargo de la Roja. La cifra es la misma que percibían Berizzo y su staff.