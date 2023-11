Pablo Milad le responde a Alexis Sánchez tras las críticas: “Le faltaba información; la ANFP no nació en mi período”

Pablo Milad habla desde Ecuador. El presidente de la ANFP saca la voz tras la nueva caída de la Roja ante Ecuador, asegurando que quedó conforme con lo exhibido por el equipo de Nicolás Córdova. “Estoy satisfecho con la entrega de los muchachos. Nico va a estar a cargo en los preolímpico. Ahora buscaremos entrenador con calma”, señaló.

El directivo aseguró que no hay apuro en la Federación por traer al nuevo entrenador. “Durante la primera semana de diciembre, luego del sorteo de la Copa América vamos a definir los rivales UEFA y tenemos que buscar con calma la mejor opción de entrenador”, dijo.

En esa línea, el curicano descartó entregar los candidatos que están en la carpeta del directorio. “No hemos analizado nombres aún, porque estábamos en medio de fecha FIFA. Buscaremos la mejor opción en base a las probabilidades”, apuntó.

Pablo Milad, en la ANFP. Foto: AgenciaUNO

También descartó que existan problemas financieros en el fútbol chileno. “Hay una ANFP saneada, sin problemas de recursos. Se ha especulado mucho, la realidad es otra. Tenemos muy buenos sponsors y traeremos más. Queremos al mejor entrenador”, afirmó el exintendente.

El presidente de la FFCh también se dio el tiempo de responderle a Alexis Sánchez, tras los duros dardos del ariete durante el fin de semana. “Le dije cual es nuestro proyecto. Antes no había riego automático, se remodelaron todas las habitaciones, paredes y baños (de Pinto Durán). Le comenté a Alexis que la zona húmeda está dentro del proyecto. Le faltaba información. Lo de Farkas fue un chiste. No quiero opinar del Monumental, es un estadio que no nos pertenece”, expresó.

También salió al paso de las críticas por su mandato en la cabeza del balompié criollo. “La ANFP no nació en mi periodo. Hemos hecho cambios estructurales y profundos que la prensa no ha valorado. Comenzamos un proyecto del fútbol formativo que será una remodelación completa en Quilín que estará listo en julio. Vamos a seguir mejorando las instalaciones”, respondió.

Finalmente, aseguró que los malos resultados que tuvieron las selecciones nacionales este año no fueron tan terribles como en oportunidades anteriores. “Todo tiene una respuesta. Se ha hablado de los rendimientos de los juveniles, pero las peores presentaciones de las menores fueron el 2015, cuando salimos últimos en todo”, disparó.