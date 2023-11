Nicolás Córdova se mostró muy tranquilo después de la derrota por 1-0 ante Ecuador en Quito. El DT interino de la Selección analizó el desempeño de sus dirigidos y quedó satisfecho.

“Sabíamos que los primeros 20 minutos iban a ser muy difíciles porque es un equipo físicamente superior al nuestro. En el aspecto climático, sabíamos que los primeros minutos iban a costar. Al final del partido, el equipo fue ganando en personalidad y lamentablemente no la metimos, así que un sabor amargo, porque creo que podríamos habernos llevado algo más”, lamentó.

Con respecto a su continuidad en el cargo, Córdova evitó manifestar su deseo de permanecer en la Roja. “Lo que decida la federación ya no es asunto mío y tampoco voy a pronunciarme al respecto si me gustaría o no porque en ningún momento de mi corta carrera jamás me he candidateado para ningún puesto y esta no va a ser la excepción. Esto fue algo circunstancial”, respondió, al tiempo que dijo estar “a disposición” de lo que decidan en Quilín.

En ese contexto, graficó cuál es el escenario en el que se encuentra. “Lamentablemente fue una situación que generalmente no se da porque los técnicos se van antes o después de una fecha FIFA, no entre medio. Pero claramente, trabajando en las selecciones y siendo uno de los pocos entrenadores que estaba a disposición, obviamente tomé este este corto desafío de la mejor manera con mucha responsabilidad”, indicó.

En ese análisis también tuvo palabras de halago para su rival. “Hoy día, si bien los chicos compitieron en un nivel muy alto, los mejores jugadores de Ecuador están en el nivel mundial. Y eso no lo podemos desconocer”, sostuvo.

Siguiendo esa misma lógica, el ex DT de Palestino, destacó la labor formativa de los del Guayas al ser consultado por la prensa local: “La realidad es que Ecuador ha hecho un proceso de jugadores. Por lo tanto, esperemos que nosotros seamos capaces nuevamente de lograr eso y que nuestros jugadores jóvenes puedan ir a jugar al nivel que están los jóvenes de ustedes”.

Finalmente, en cuanto a la falta de gol de la escuadra nacional, Córdova intentó mostrarse optimista: “Sin duda que es algo que preocupa. Me hubiese preocupado mucho más si no hubiésemos tirado el arco. Pero al final, sobre todo el segundo tiempo, tuvimos ocasiones claras que lamentablemente no se concretaron”.

Loas para Brereton

El DT también destacó el ingreso de Ben Brereton. “Ben es un jugador que viene en general de la liga de la Championship. En general ahí es un juego muy directo, está acostumbrado a atacar espacios. Porque tiene pocos espacios y necesita espacios largos. Yo creo que ahí es un lugar que le agradó mucho, porque la cosa que le pedí es que ellos estando con una línea de cuatro, cuando el balón saliera a la banda, sea con Suazo o sea con Catalán, y Alexis se recogiera, pudiera atacar en la profundidad para romper la línea y a partir de eso se generaron situaciones de inmediato. Eso él lo entiende muy bien”, detalló.

Siguiendo esa idea, explicó por qué el delantero no ha podido adaptarse en España. “Creo que le ha costado mucho jugar en Villarreal por eso, porque Villarreal tiene un juego mucho más posicional, donde hay muy poco espacio profundo para atacar, y sí, la verdad que hoy día se vio muy bien, haciendo lo que a él más le acomoda”, manifestó.