Pablo Milad le responde a Leonardo Farkas por su millonario ofrecimiento para mejorar Juan Pinto Durán

Hace algunos días Alexis Sánchez había destapado algunas situaciones que molestan en Juan Pinto Durán. “Me gustaría tener una cancha como corresponde, o una ducha. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se bañe el otro. Una selección no puede trabajar así”, comenzó diciendo.

También apuntó al estado de los camarines del estadio Monumental donde la Roja ha estado desempeñando sus últimos encuentros como local. “En el estadio Monumental yo estaba sentado, estirando y en el desagüe sale excremento de nosotros mismos en la ducha. ¿Es una selección o un equipo de Tercera?”, planteó.

Ante esta situación, el empresario y filántropo Leonardo Farkas usó sus redes sociales para ofrecer una ayuda económica para hacer los reparos del búnker de la Roja. “Me envían mis seguidores. No puede ser que nuestra Selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán. Díganle a quien corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar esas instalaciones. Qué vergüenza. No lo creí hasta ver el video de Alexis”, sostuvo.

Luego llegó la respuesta de Alexis. “Hola amigo Farkas, se agradece por querer ayudar siempre, pero acabo de conversar con el presidente de la ANFP, solucionarán las duchas, el agua fría que es importante para la recuperación, etc... También se comprometió a mejorar las instalaciones para el fútbol femenino en corto plazo. La idea es que las generaciones futuras tengan herramientas de calidad como se merece la Selección de Chile”, posteó el jugador.

Y en las últimas horas, tras la caída contra Ecuador, Pablo Milad se refirió a este hecho. “Le dije a Alexis cual es nuestro proyecto. Antes no había riego automático, se remodelaron todas las habitaciones, paredes y baños (de Pinto Durán). Le dije a Alexis que la zona húmeda está dentro del proyecto. Le faltaba información. Lo de Farkas no, fue un chiste”, afirmó.

“La ANFP no nació en mi periodo, hemos hecho cambios estructurales y profundos que la prensa no ha valorado. Comenzamos un proyecto del fútbol formativo que será una remodelación completa en Quilín que estará listo en julio. Vamos a seguir mejorando las instalaciones”, añadió más adelante.