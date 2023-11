Alexis Sánchez responde a la propuesta de Farkas aludiendo al inconcluso estadio de la U

Alexis Sánchez habló y no se guardó nada. El goleador histórico de la selección chilena lanzó artillería pesada en la conferencia de prensa de este sábado, dos días después de la salida de Eduardo Berizzo de la Roja tras el empate con Paraguay. En su calidad de referente de la Generación Dorada, lanzó una serie de críticas hacia la realidad del fútbol chileno y, particularmente, con las herramientas de infraestructura que tienen para poder desempeñarse como corresponde.

“En Juan Pinto Durán me gustaría tener una cancha como corresponde, o una ducha. Hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se bañe el otro. Una selección no puede trabajar así”, emitió Sánchez. También criticó el estado del recinto de Colo Colo, donde la Roja es local sin tener apto el Nacional: “En el estadio Monumental yo estaba sentado, estirando y en el desagüe sale excremento de nosotros mismos en la ducha. ¿Es una selección o un equipo de Tercera?”.

Como era de esperarse, los dichos de Sánchez generaron una serie de reacciones. Una de ellas fue de Leonardo Farkas, empresario y filántropo, quien usó sus redes sociales para ofrecer una ayuda económica para hacer los reparos del búnker de la Roja. “Me envían mis seguidores. No puede ser que nuestra Selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán. Díganle a quien corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar esas instalaciones. Qué vergüenza. No lo creí hasta ver el video de Alexis”, sostuvo Farkas.

Al igual que las declaraciones del delantero del Inter, lo que manifestó el millonario chileno generó ruido en el ambiente. Durante la noche de este sábado, Alexis Sánchez respondió este ofrecimiento. Lo hizo utilizando su cuenta oficial de X (ex Twitter), agradeciendo la ayuda pero que la ANFP se iba a hacer cargo de los arreglos correspondientes.

“Hola amigo Farkas, se agradece por querer ayudar siempre, pero acabo de conversar con el presidente de la ANFP, solucionarán las duchas, el agua fría que es importante para la recuperación, etc... También se comprometió a mejorar las instalaciones para el fútbol femenino en CORTO PLAZO. La idea es que las generaciones futuras tengan herramientas de calidad como se merece la Selección de Chile”, posteó el jugador.

Además, en la parte final, le manda un mensaje directo al filántropo en alusión al estadio de Universidad de Chile, ese anhelo de tantísimos años por los simpatizantes del club laico. “Mejor amigo Leonardo pongamos 50/50 para hacer el estadio para la U jajaaja”, selló Sánchez.