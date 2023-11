La para natación le da dos nuevas medallas a Chile en Santiago 2023 gracias a Alberto Abarza y Patricio Larenas

La para natación le ha entregado al Team ParaChile nuevas alegrías en los Juegos parapanamericanos de Santiago 2023. Alberto Abarza y Patricio Larenas le entregaron durante la mañana de este miércoles dos nuevas medallas al país en sus respectivas categorías.

En el primer turno el iquiqueño compitió en la final de los 50 metros libres categoría S3. Allí Larenas se quedó con la tercera ubicación y la presea de bronce tras quedar por detrás de los mexicanos Diego López, quien además batió su propio récord parapanamericano con una marca de 46″88, y Marcos Zárate, los que se llevaron los metales de oro y plata de forma respectiva.

Luego, en la misma distancia, pero en la categoría S2, Alberto Abarza volvió a sostener una lucha contra el Brasileño Gabriel Dos Santos. El ya archirrival de Beto hizo valer su favoritismo y se llevó la medalla de oro con un tiempo de 52″09 (nuevo récord parapanamericano), dejando a Abarza en la segunda posición tras llegar a 10″24 del ganador.

Con este resultado el campeón olímpico en Tokio 2020 sumó su octava presea en juegos parapanamericanos, aumentando su récord como el deportista chileno con más metales obtenidos (sumó 5 en Lima 2019 y ha conseguido tres en Santiago 2023).

De todas maneras, el récord de medallas puede volver a variar en los próximos días, pues al chileno aún le resta competir en los 50m Espalda S2 masculino y los 100m Libre S2 Masculino.

Sobre esto, Abarza comentó que “quedan aún dos pruebas. Mañana el 50 espaldas que es mi prueba favorita y cerramos con el 100m libres, que no es tan favorita, pero lo vamos a tratar de disfrutar y poder dar lo mejor y que puedan salir cosas lindas. A disfrutar esta gran fiesta del continente. No quiero que se acabe por un lado, pero ya estamos más cansados, así que cada prueba tiene su lado especial”, comentó en diálogo con los canales oficiales del Comité Paralímpico de Chile.

En cuanto a las nuevas medallas conseguidas en la jornada, con las que se superó la marca establecida en Lima, expresó que “crecer como delegación, crecer como Team (Chile), eso es lo que me deja más contento porque se están haciendo las cosas bien. Me habría encantado ir a ver a todos los deportistas y haber estado en cada una de esas medallas tremendas que hemos recibido, y me sumo a lo de recibimos, porque somos parte”.

“Me hubiera encantado ver a la Mariana (Zúñiga), a Jorge Carinao, a Javier Jiménez, tremendo deportista que admiro mucho. Pero he visto cada una de sus competencias repetidas o en vivo a través del celular. Así que estamos muy pendientes”, afirmó.

“Creo que eso es lo importante. Ya la medalla individual, somos un número más a poder estar acá y aportar nuestro granito de arena y que sigamos creciendo. Eso me tiene muy, muy feliz. He estado con mis hijas, mi familia pudiendo alentar en vivo, así que nos tiene muy contentos”, valoró.

Chilenos a las finales

Durante la mañana de este miércoles también se disputaron heats clasificatorios. En esta instancia las chilenas Mailyn González, quien acabó en el sexto lugar con un tiempo de 5′38″68 y Cheila Ismail, octava con un registro de 5′59″09 consiguieron avanzar a la final de los 400 metros estilo libre en la categoría S9 que está programada a las 17.00 horas.

Valentina Muñoz, a su vez, clasificó a la final de los 50 metros estilo libre de la categoría S8 tras finalizar su heat en el tercer lugar solo 2′17 de la colombiana Sara Vargas, ganadora de esta ronda de semifinales. La definición por las medallas iniciará a las 17.30 horas.

Por último, Eduardo Muñoz disputará la final de los 100 metros libres S12 a las 18.04 horas tras lograr la clasificación en la primera serie de la especialidad con un tiempo de 1′06″77.