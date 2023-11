Con una nueva rabieta de Bielsa: la anécdota que marcó el ovacionado regreso de Luis Suárez a Uruguay

Una de las decisiones más polémicas de Marcelo Bielsa, desde que se hizo cargo de la selección uruguaya, fue dejar afuera a los referentes del combinado celeste.

Sin embargo, con el correr de la fechas y el buen rendimiento que mostró en el Gremio de Brasil, hizo que el rosarino cediera un poco en su postura y llamara a Luis Suárez. Pero como con Bielsa nada puede darse de manera natural, antes que el goleador ingresara a la cancha del Centenario, en la goleada ante Bolivia, tendría una llamativa reacción.

Todo comenzó cuando el público presente en el mítico estadio de Montevideo comenzó a pedir el ingreso del Pistolero. Pero era muy temprano para hacer cambios, por lo que el adiestrador transandino no accedió al deseo popular.

Tampoco lo hizo en la segunda oportunidad y sólo después de que la gente gritara al unísono el nombre de Suárez por tercera vez, lo mandó a calentar. Sin embargo, pese a que los presentes aplaudíaún cada movimiento del goleador, no fue hasta el minuto 68 que el estratega lo mandó a llamar para que reemplazara a Darwin Núñez.

Sin embargo, no todo podía ser color de rosa y el cuarto árbitro se demoró en autorizar su ingreso, lo que provocó el enojo de Marcelo Bielsa. El DT no lo podía creer e intentaba que Suárez apurara el cambio, pero no hubo caso. La reacción provocó, incluso, que los comentaristas de la transmisión recalcaran el momento.

La rabieta le duraría poco a quien dirigiera a Chile en el camino a Sudáfrica 2010, pues mientras eso pasaba fuera del gramado, Núñez seguiría viviendo una noche mágica y anotaría su segundo gol personal y el tercero en el duelo ante los altiplánicos.

¿Qué pasó con Suárez? El oriundo de Salto luchó cada pelota, alegó con los jueces y estrelló un balón en el horizontal, el cual pudo ser el broche de oro para su regreso pues se transformó en el primer uruguayo en jugar cinco fases clasificatorias diferentes.

“Hay Luis para rato. Hay Luis hasta que le dé y se sienta capacitado en poder ayudar en lo que sea en la selección, con un entrenador el cual está haciendo trabajar muy bien a esta camada joven. Y por eso la palabra es disfrutar este lindo momento”, concluyó el aludido.