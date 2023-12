Con Lucas Nervi y Bienvenido Front entre los ganadores: Panam Sports premia a los mejores de Santiago 2023

2023 quedará marcado como el año de los Juegos Panamericanos de Santiago. El evento superó completamente las expectativas y quedó marcado como una de las ediciones más memorables en la historia de los Juegos. Todos esos recuerdos volvieron a la palestra la noche del viernes gracias a los Panam Sports Awards, entrega de premios que reconoce a lo mejor del certamen.

Una noche de gala que se desarrolló en Miami, Estados Unidos y estuvo cargada de emociones. Además de los dirigentes deportivos de cada Federación, hubo más de 70 deportistas de 41 países entre los presentes. Maggie Mac Neil, Osmar Olvera, Marileidy Paulino, Rebeca Andrade y Javier Sotomayor se llevaron los máximos honores de la jornada.

Eso sí, el país también dijo presente con tres premios. Dos individuales y uno colectivo para el Comité Olímpico de Chile, quien fue destacado por el gran rendimiento del país en la competencia, donde se superaron casi todos los objetivos marcados en cuanto a medallas.

El primer ganador nacional de la jornada fue Lucas Nervi, quien se llevó el premio “Legado Cali 2021″, el cual se entrega al mejor atleta que también participó en los últimos Juegos Panamericanos Junior. Con su oro en el lanzamiento del disco, el atleta nacional era uno de los favoritos para ganar el reconocimiento, algo que finalmente fue confirmado en Miami. Recibió el premio acompañado de Harold Mayne-Nicholls, CEO de Santiago 2023, y Miguel Ángel Mujica, presidente del CoCh.

Por otra parte, Bienvenido Front fue reconocido como el mejor entrenador de Santiago 2023 tras una semana en donde sus dirigidos consiguieron tres oros, cinco platas y dos bronces. Cierre emotivo para el legado del español en el país, ya que hace apenas unos días anunció que dejará de trabajar con el remo nacional.

“Las personas muchas veces no valoramos el tiempo. Y el tiempo es muy importante, y más cuando uno se va haciendo cada vez mayor y ve que la cosa se va restando muy rápido. Ahora a mí me queda por hacer y devolver a mi familia lo que me han permitido hacer a mí durante muchos años. Creo que tengo esa obligación”, confesó sobre su adiós al país en una entrevista con La Tercera.

Finalmente, también hubo un premio para donde el Team Chile y es que la comitiva local se llevó el premio al Comité Olímpico Nacional más mejorado, valorando un registro de 12 medallas de oro, 31 de plata y 36 de bronce en Santiago 2023. El balance es muy superior al que se logró en Lima 2019, donde pese a conseguir 13 primeros lugares, solo alcanzaron 19 segundos lugares y 18 terceros.

Los premios principales

Dentro de la premiación había tres premios principales, los cuales se entregaban a los mejores atletas (tanto femenino como masculino) y a la participación destacada del año, donde no solo se reconoce Santiago 2023, sino que también otras competencias internacionales.

En el caso de los hombres, el ganador fue el clavadista mexicano Osmar Olvera, quien en estos Juegos Panamericanos consiguió tres oros. El dos veces medallista en campeonatos mundiales y clasificado a París 2024 logró el primero puesto en el Trampolín 1 metro, 3 metros y 3 metros sincronizados.

En damas, el reconocimiento no podía ser para nadie más que Maggie Mac Neil, la canadiense que deslumbró en la capital con siete medallas, cinco de ellas de oro. La nadadora, medallista dorada en Tokio 2020, se transformó en la competidora de su país que más preseas consigue en unos mismos Juegos Panamericanos. Además, rompió dos récords continentales en el renovado Centro Acuático del Estadio Nacional.

Por último, la participación destacada 2023 fue para Rebeca Andrade de Brasil, quien además de su gran participación en Santiago 2023 tuvo una aparición histórica en el Mundial de Gimnasia en Amberes, donde consiguió oro en Salto y plata en All Around y Suelo.