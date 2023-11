Los días más grises de Ximena Restrepo tras el escándalo del atletismo

Hasta el 6 de noviembre, públicamente era todo alegría para la familia Weil-Restrepo. La mayor de sus hijas, Martina, fue la gran estrella chilena del atletismo, ganando el oro en los 400 metros y la plata en la 4x100. Su padre Gert hacía noticia por su emoción comentando en televisión los éxitos de la deportista de 24 años y Ximena, su madre, expresaba que era “una mamá como cualquier otra que está mirándola correr y no me meto mucho más allá de eso”.

Sin embargo, de un momento a otro, todo explotó y la medallista de bronce en Barcelona ‘92 y gerenta de Deportes de la Corporación Santiago 2023 pasó al banquillo de los acusados tras las graves denuncias de las atletas Berdine Castillo y Poulette Cardoch, quienes señalaron su influencia para interferir en la formación de la 4x400.

Las acusaciones en contra de la colombiana nacionalizada chilena derivaron en una investigación de las comisiones de Ética y de Prevención del Abuso, Acoso y Discriminación de la Federación Atlética, a instancias de la Comisión de Atletas que fue la que llevó adelante la denuncia de las dos deportistas. Pero fue el testimonio de Castillo, nacida en Haití, el que generó un remezón aun más profundo, pues apuntó directamente a Restrepo y también a Leslie Cooper, directora del COCh. Además, en su declaración, la joven relata insultos de todo tipo. Incluso, racistas.

Inmediatamente fue la misma Martina quien salió al paso con un video, en el que le pedía perdón a sus compañeras por “no haber estado ahí para ellas como necesitaban que estuviese” e intentó justificar de alguna manera a su madre, explicando el contexto de la situación. Pero con el correr de los días fueron saliendo testimonios de entrenadores y gente ligada al atletismo que pusieron más elementos de juicio sobre la mesa. Pese a ello, la medallista olímpica ha optado por el silencio, el mismo que no guardó su esposo, quien a mediados de esta semana calificó como “una imbecilidad” las acusaciones.

Paralelamente, Restrepo sigue cumpliendo funciones en la corporación. Quienes comparten con ella señalan que inicia sus labores muy temprano, incluso antes de las 8 de la mañana, y suele terminar alrededor de las 22 horas. También afirman que “está golpeada” principalmente por la acusación de discriminación. Pero hasta aquí cuenta con el apoyo irrestricto del director ejecutivo Harold Mayne-Nicholls, quien se refirió a la situación en un conversatorio en la Escuela de Periodismo de la UDP tras ser consultado por La Tercera.

“Obviamente yo conversé con la Ximena, ella me dio su punto de vista y yo le creo absolutamente, y es un tema que hoy día tiene la federación de atletismo, en el que nosotros no tenemos nada que ver. Ella trabaja con nosotros, pero no fue en esa labor que pasó lo que pasó. Más allá de eso, yo voy a esperar, como creo que todos deberíamos hacerlo, a ver qué dice la Federación de Atletismo con su Comisión de Ética, que es la que me parece que está levantando el tema”, manifestó el expresidente de la ANFP.

Otra entidad que sigue atenta el desenlace de los hechos es World Athletics, que a través de su Unidad de Integridad, está a la espera de lo que resuelvan las comisiones correspondientes en Chile. Para ellos, es un tema de sumo cuidado, debido a que Restrepo es la vicepresidenta senior de la entidad. Es decir, la segunda persona con más poder en la otrora Federación Internacional de Atletismo (IAAF), como antiguamente era conocida.

“Estilo muy directo”

Las declaraciones de Gert Weil dejan entrever los próximos pasos de su esposa. “Nuestra versión como familia no va a salir ahora, vamos a esperar. Esto va a caer por su propio peso y ojalá que empiecen rápido las investigaciones y se sepan los hechos. ¿Dónde están las pruebas de todo esto? Acá liquidaron inmediatamente al culpable y este no ha entregado su versión completa. Ojo, porque se están metiendo en problemas”, advirtió en un tono que causó la molestia de la Comisión de Atletas, que señaló que el exlanzador de la bala “estaba apagando el fuego con bencina”.

Por otro lado, y a pesar del respaldo del director ejecutivo, en la corporación Santiago 2023 ya tienen establecido que la exatleta no entregue declaraciones. Su perfil “muy directo”, como la describen al interior de la entidad, hace que no sea recomendable que hable con los medios. De hecho, no olvidan algunas de sus entrevistas, en especial una con LUN en 2021, ya siendo funcionaria de la entidad. Ahí no dudó en afirmar que no creía que el deporte chileno despegara después de los Panamericanos, lo que generó mucho ruido al interior del organismo que en esa época encabezaba Felipe de Pablo.

Mientras las investigaciones avanzan con los protocolos activados, Ximena Restrepo ha estado enfocada en la implementación del MOC, que es el Centro Principal de Operaciones de los Juegos Parapanamericanos, que es lugar donde se facilitarán las tomas de decisiones durante el desarrollo de las competencias deportivas, y que ya tuvo su primera prueba durante los Panamericanos, que más de alguna polémica dejó en ese sentido.