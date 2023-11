El éxtasis de Martina Weil tras su oro panamericano: “No sé cómo cresta me voy a quedar dormida”

En la fría tarde del Estadio Nacional, con lluvia incluida, una chilena tocó el cielo. Martina Weil Restrepo se convirtió en la campeona panamericana de los 400 metros planos femenino. Con una marca de 51,48 segundos, alcanzó la medalla de oro, la octava para el Team Chile en Santiago 2023.

Quienes completaron el podio fueron la ecuatoriana Nicole Caicedo (hizo 51,76) y la colombiana Evelis Aguilar (51,95).

Además, la secuencia contó con la presencia de su padre, Gert Weil, in situ en el recinto de Ñuñoa, en su rol de comentarista para TVN. La emoción era evidente, tanto en la atleta como en el público que aguantó estoicamente la baja temperatura para disfrutar de un triunfo notable.

Después del triunfo, la joven deportista nacional atendió a los medios. “Estoy demasiado contenta. Me tengo que ir a acostar porque tengo la 4x100 (este jueves), no sé cómo cresta me voy a quedar dormida hoy día”, comenzó diciendo Martina Weil, con una evidente cara de felicidad, mientras que su padre la acompañaba en la alocución.

También tuvo un momento reflexivo al acordarse de Santiago Ford, el cubano-chileno que se impuso en el decatlón. “Escuchando historias como la de Santiago, me doy cuenta de que lo he tenido todo. He sido muy afortunada”, declaró.

En las gradas también estaba la mamá, Ximena Restrepo. La exatleta colombiana, hoy gerenta de deportes de Santiago 2023, dijo: “La emoción es muy grande, teníamos que abrazarnos. Se siente más como papá o como mamá que cuando uno está en la pista. Es indescriptible lo que estoy sintiendo en este momento”. Además, dio luces de una gran coincidencia respecto a la medalla de bronce que ganó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. “Cuando gané la medalla en Barcelona, corrí en pista 6 y Martina aquí también corrió en pista 6″, expuso.

Este jueves, Martina Weil Restrepo volverá a la pista de atletismo del Estadio Nacional. A las 17.55 horas está programado el heat 2 de las semifinales de la posta 4x100m. El equipo chileno también lo integra Javiera Cañas, Isidora Jiménez, Anaís Hernández, María Ignacia Montt y Viviana Olivares.