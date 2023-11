Bajo la lluvia cayó el octavo oro: Martina Weil se mete en la historia con la victoria panamericana en los 400 metros

Martina Weil escribe su nombre en páginas doradas para el deporte Panamericano. Bajo la lluvia y el frío incesante de la capital, la velocista se llevó el oro en los 400 metros. El tercero del atletismo en estos Juegos Santiago 2023, el octavo de la comitiva chilena en todas las competencias. Con un tiempo de 51,48 segundos deja huella para siempre.

Un miércoles distinto para estos Juegos Panamericanos. Si ya durante la noche del martes el agua había mandado un aviso a los asistentes de las competencias, esta jornada no tuvo piedad. Las nubes taparon Santiago todo el día y la lluvia atacó fuertemente cuando las competencias del atletismo arrancaban y el Coliseo del Estadio Nacional comenzaba a llenarse. Algo que se mantuvo en la carrera de Weil.

Segundos antes que arrancara y mientras la lluvia atacaba, se escuchaban continuamente los “Olé, Olé, Olé, Chile” de un estadio entregado a su nueva estrella. Una que se desmarcó de todas de entrada. Tuvo una salida espectacular y ganó la punta en la segunda curva. No soltó la ventaja y se colgó el oro con margen, dejando en claro su estatus a nivel continental.

Pan-Am Games - Santiago 2023 - Athletics - Coliseo Estadio Nacional, Santiago, Chile - November 1, 2023 Chile's Martina Weil in action during the Women's 400m Final REUTERS/Agustin Marcarian

Sangre de campeones

“Planteó la carrera con una madurez increíble, no hizo una gran marca, pero por las condiciones de la pista. Superó a la mamá que fue plata”, comentó su padre tras la victoria. Opinión de un referente para el atletismo nacional.

Y es que la historia de Martina no comienza con ella, sino que son sus padres. Hija de Ximena Restrepo, medallista de bronce con Colombia en Barcelona 1992, y de Gert Weil, finalista del lanzamiento de la bala de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, las palabras entrenamiento, dedicación y élite las viene escuchando desde muy chica, aunque nunca en un tono de obligación. Su pasión la llevó a seguir el legado y explotar su propio nombre.

“Siempre estoy en contacto con ellos. Cuando los llamo después de los entrenamientos previos a las carreras, que suelen ser muy indicativos de cómo está uno, siempre me dicen ‘estás lista, todo lo que pudiste hacer ya lo hiciste’. Entonces, eso me ayuda a tranquilizarme y a bajar los nervios”, comentó hace unos meses a El Deportivo.

Eso sí, los inicios no han sido fáciles para Weil, quien antes encontrar su lugar en el mundo en Bélgica, tuvo que vivir un periodo complejo en Estados Unidos, donde probó suerte en la competencia universitaria. Algo que no resultó como esperaba.

“Al principio me decían que tendrían paciencia con los internacionales, porque era difícil adaptarse, pero con la pandemia la situación económica de la universidad se complicó y empezaron a exigir resultados inmediatos. Así mi relación con el entrenador y la head coach se fue deteriorando, entonces el ambiente se puso super tenso”, contó de esa experiencia. Lo que sí rescata de ese paso por Tennessee fue que ahí conoció a Jacques Borlée, el entrenador que la llevó a conseguir el gran salto en su carrera.

De todos estos años convulsionados, su padre Gert Weil solo tiene palabras de felicidad. “Me siento super orgulloso de que se está desarrollando en base a los mismos principios y valores que yo tenía cuando afronté mi carrera”, confesó el exlanzador a El Deportivo hace unos meses.

Bronce para Martín Kouyoumdjian

Solo minutos después de que se confirmara el oro en los 400 metros femeninos, fue el turno de la categoría masculina, donde Martín Kouyoumdjian consiguió el bronce tras la descalificación de Athony Zambrano, quien había terminado tercero en la prueba.

Eso sí, un par de horas antes de ambas medallas fue el turno de Isidora Jiménez de la salir a la pista, quien compitió en los 200 metros planos. Tuvo todo el apoyo de las casi 30 mil personas que llenaron de paraguas e impermeables el Nacional (después mucha gente dejó el recinto), pero tras dos partidas falsas y la descalificación de la colombiana Lina Licona, la atleta chilena no consiguió asegurar su presencia en la final del jueves. Quedó cuarta en su serie, a solo a cuatro décimas de segundo del tercer puesto, que le habría permitido clasificar. Un golpe para Jiménez, quien tendrá su revancha este jueves con el relevo 4x100 junto al equipo nacional.

Quienes sí dijeron presentes en finales fueron Martín Saenz y Mariana García. El primero en los 110 metros vallas, quedando cuarto a solo una centésima del podio. García en cambio tuvo acción en la final del lanzamiento de martillo, donde completó cuatro de sus seis lanzamientos, consiguiendo su mayor distancia en el primero de ellos. Marcó 62,74 metros, muy lejos de los alcanzados por la estadounidense Deanna Price quien se llevó el oro con un registro de 72.34 metros. Escuchó el himno de su país acompañada de la venezolana Rosa Rodríguez (71.59) y de Kaila Butler de Canadá (65.10).

Otras pruebas que deslumbraron a los asistentes fueron las series de los 400 metros con vallas, tanto femenina como masculina, donde Chile no pudo asegurar representantes para la final. María Arnaiz y Cristóbal Muñoz no consiguieron los tiempos ni los puestos para avanzar.

Uno de los clasificados en la prueba masculina fue Yoao Illas de Cuba, quien conversó con la prensa una vez concluida su participación, dejando claro la influencia que tuvo el clima en la carrera. “La pista tiene la última palabra, hoy estuvo muy pesado, con mucho frío y lluvia, sobre todo mucho frío. En las últimas dos vallas se me acalambraron los pies. Me afectó mucho”, sostuvo.

Este jueves, en una jornada que también se anticipa lluviosa, estarán las definiciones del salto con garrocha femenino, la impulsión de la bala femenino, 5000 metros femenino, 1500 masculino y salto triple femenino. Además, las finales masculinas y femeninas de la posta 4x100 y de los 200 metros.