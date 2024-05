“Es discriminatorio”: Conmebol frena el intento del presidente de Colombia de ingresar una bandera gigante de Palestina

Palestino visita a Millonarios por la Copa Libertadores. El paso del equipo árabe por Colombia no ha pasado inadvertido. Desde que arribó a Bogotá, la delegación del equipo de La Cisterna ha sido testigo y depositario de muestras de apoyo que resultan inusuales tratándose de un compromiso que una escuadra disputa como visitante en la Copa Libertadores.

Las manifestaciones llegaron incluso hasta el hotel que albergó a la escuadra de Pablo Vitamina Sánchez. Hasta el alojamiento llegó un grupo de hinchas cafetaleros portando banderas de Palestina, en una abierta alusión al conflicto bélico que atraviesa la región que inspira al club chileno, con la que mantiene un estrecho vínculo sentimental y hasta práctico: en el estado asiático se siguen sus partidos. En el camino hacia el estadio El Campín también se vieron banderas.

Una bandera desata el conflicto

Una acción más significativa coronaría las demostraciones de respaldo alusivas a la guerra con Israel. La apoyaría la máxima autoridad colombiana, el presidente Gustavo Petro. El mandatario pretendía desplegar una bandera gigante de Palestina en el campo de juego junto con el ingreso de los equipos al campo de juego. La señal sería tan evidente que no necesitaría explicación alguna. Colombia es uno de los estados que rompió relaciones diplomáticas con Israel.

Sin embargo, lo que pretende constituir una señal de apoyo es, por otro lado, considerado una infracción. En el caso del fútbol están establecidos dos principios fundamentales: que están prohibidos los mensajes políticos y que, además, no se puede desarrollar activación alguna que no haya sido informada a la Conmebol en la antesala de los encuentros ni que no haya sido debidamente autorizada.

Palestino, en el duelo ante Flamengo, en Coquimbo (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Esa explicación es la que se esgrime inicialmente para rechazar el mentado ingreso: que el tributo no fue mencionado en la reunión técnica de planificación que se desarrolla antes de cada encuentro, la única instancia en la que se puede discutir una situación de este tipo. Ya esa consideración ahorra ingresar, al menos en la perspectiva de la Conmebol, en la relacionada con una manifestación a la que se le pueden atribuir tintes políticos.

Indignación

Rodrigo Delgado, director del club de La Cisterna, rechaza la acción de la entidad que rige al fútbol sudamericano. “Lo primero que hay que comprender es que el espíritu de Palestino cuando se creó es representar el espíritu de Palestina. La bandera de Palestina es parte de ese espíritu”, sentencia.

“Lo que está haciendo la Conmebol es un signo discriminatorio, un aparthied. No corresponde. El fútbol representa el esfuerzo, la paz, nivelar a las sociedades. Esos también son los valores que representa el club. Entonces, esto ensucia, es una afrenta. Si van a prohibir la bandera de Palestina, en la misma lógica no podría incorporar a Israel a la Copa América. Tendrían que abstenerse de ese acuerdo. Para nosotros es doloroso ese acuerdo con un estado que ha matado a decenas de miles de palestinos. Si van a prohibir la bandera de Palestina, deberían hacer lo mismo con ese acuerdo. El lobby se está haciendo bastante bien, al parecer”, añade.

Delgado evita referirse a la relación entre Colombia e Israel. “Como Palestino nos abstraemos de la política local”, apunta. Sin embargo, se remite a experiencias que le resultan habituales para entender la reacción de la comunidad de ese país. “Lo que sí puedo decir es que en todos los países hay una comunidad palestina que nos recibe. El apoyo es permanente. En el caso de Colombia justo hay un momento en que el presidente Petro rompió relaciones con Israel, pero nosotros nos abstraemos de eso. Nuestra bandera es parte del espíritu del club. Prohibirla es una afrenta a un club que tiene 102 años. La Conmebol tiene que dar explicaciones”, insiste.

“Acá ni siquiera estamos hablando de activaciones políticas. Por lo demás, en todos lados, en todos los torneos siempre está la bandera de Israel bien colocada, en sectores estratégicos para las transmisiones, por hinchas que tienen entradas para eso. Entonces, bueno, si se prohíbe la bandera palestina, no veo por qué no se hace con la de Israel”, concluye, en otro dardo hacia la entidad que funciona en Luque.