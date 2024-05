Jorge Almirón anticipa el duelo clave de Colo Colo por la Copa Libertadores: “Va a ser una final; así lo tomamos nosotros”

Colo Colo tiene este miércoles un partido clave para soñar con la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores. Enfrentará a Alianza Lima de visitante, en lo que será su penúltimo partido en la fase de grupos.

La situación de los albos (terceros con cuatro puntos) obliga a pensar en una victoria para seguir con la ilusión de avanzar. Al menos así lo vive Jorge Almirón, quien en la conferencia de prensa previo al duelo, dejó en clara la importancia del duelo que tendrán en Lima.

“Es un partido de copa, así que cualquier detalle es importante. Hasta el armado del equipo uno tiene que entender contra quién juega y las virtudes del rival y el lugar donde toca jugar. Mañana va a haber mucha energía en esa cancha, así que los jugadores tienen que estar preparados para cualquier circunstancia”, comenzó explicando el DT argentino, quien después añadió: “Mañana va a ser una final, así lo tomamos nosotros y supongo que ellos de la misma manera”.

Ahí también explicó cuáles son las fortalezas de Alianza Lima, quien actualmente marcha último en el grupo. “Tiene jugadores de jerarquía, jugadores con mucha experiencia. Entendiendo que también es una fortaleza la pelota parada, también juega bien con espacios porque tiene jugadores muy rápidos. Eso yo creo que son sus mayores virtudes”, añadió.

Eso sí, el entrenador trasandino manifestó que si bien están atentos a lo que pueda hacer Alianza, el principal enfoque de Colo Colo está en lo que ellos puedan hacer sobre el campo de juego. “Tenemos jugadores que están muy entusiasmados, el equipo está bastante bien, fuerte. Nosotros estamos atentos a lo que pueda hacer el rival, pero tranquilo con lo podemos hacer nosotros. Con respeto siempre, pero esperamos hacer nuestro juego”, declaró.

En esa misma línea, Almirón abordó las polémicas declaraciones de Arturo Vidal tras el primer enfrentamiento entre ambas escuadras, donde el King dijo que Alianza no fue rival por el hecho de haber presentado un esquema defensivo en Santiago, lo que terminó generando malestar en Perú.

“A veces las declaraciones son parte del fútbol, no se tienen que tomar mal. Los jugadores se respetan mucho, se conocen bien, así que cualquier declaración que uno haga después de terminar un partido, si el rival se mete atrás, si hace tiempo. Es parte de la Copa, es todo parte de la Copa. Así que son jugadores que se respetan, se conocen, tienen mucha jerarquía y después del partido se termina todo ahí”, reflexionó.

Finalmente, habló de la imagen que dejó Colo Colo ante Fluminense y de las buenas sensaciones pese al resultado final. “Nos faltó el gol, pero los centrales nuestros estaban en una zona muy, muy alta y iban recuperando la pelota alta y con espacio en la espalda. La verdad que un partido más arriesgado que eso, no me tocó dirigir a mí. La verdad que por el rival y por lo que hicimos nosotros, más arriesgado que eso no me tocó”, mencionó.