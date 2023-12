La Roja Sub 20 cierra su participación en el Torneo Promesas de Asunción con un empate ante Inter de Porto Alegre

La Roja Sub 20 finaliza su participación en el Torneo Promesa de Asunción con un empate 1-1 ante Internacional de Porto Alegre. El encuentro disputado en el estadio General Pablo Rojas, conocido como La Nueva Olla, de Cerro Porteño, supone la culminación de la gira de la categoría que es dirigida por Ariel Leporati.

El gol de Chile fue a los 56 minutos de partido y obra de Iván Román, quien con un cabezazo abrió la cuenta. El combinado nacional se mantuvo en ventaja por largos pasajes, sin embargo, Gabriel Amaral de Souza aprovechó un rebote del meta Ignacio Saéz y anotó el empate a los 81′.

De esta manera, la Roja juvenil se va del certamen con un triunfo sobre Cerro Porteño y empates ante River Plate e Inter. Sobre la participación del equipo y la paridad en el último encuentro, el técnico señaló que: “Fue un partido parejo, tal como habíamos pensado y preparado. Fuimos amplios dominadores en gran parte del encuentro, pero lamentablemente no lo pudimos ganar por la única chance que ellos tuvieron. Esto es así, debemos estar atentos de principio a fin y marcar la diferencia con goles. El empate tiene un sabor amargo, pero se puede dar vuelta la página”.

“La experiencia es positiva. Empezamos este proceso un poco antes de lo normal. Gracias a este torneo pudimos hacer la primera nómina hace un mes y medio. Debemos pavimentar este camino que es largo y complejo. El objetivo es clasificar al Mundial en el Sudamericano de 2025. Para eso hay que trabajar muchísimo”, enfatizó.

“Tenemos planificado entrenar con estos jugadores en microciclos de fecha FIFA. Es muy probable que muchos estén en sus primeros equipos. Debemos estar bien preparados para ese Sudamericano y poder competir, que es el objetivo que tenemos todos”, puntualizó Leporati.

El ariete Rodrigo Vásquez no ocultó su rabia por haberse despedido con un empate. “Estamos frustrados. Fue un partido que dominamos hasta el minuto 90. Nos hicieron el gol en su única llegada. De todas formas estamos felices, porque hicimos lo que nos pidió el entrenador. Fue un campeonato donde tomamos mucha experiencia y pudimos poner en práctica lo que nos enseñaron”, expuso el delantero.

“Llevábamos poco tiempo entrenando juntos. Tenemos muchas expectativas. Cumplimos con las metas que nos habíamos puesto en este torneo. Llegaremos con más confianza a nuestros clubes, esto nos dio mucha experiencia”, sumó en sus declaraciones.

Finalmente, Ignacio Vásquez, quien sumó su primera titularidad en el último compromiso, compartió el análisis de su compañero. “Hay un sabor amargo por el empate. Merecíamos el triunfo, pero estamos tranquilos, confiando en el proceso. Tenemos un juego dinámico. En lo personal, siempre aprovecharé cuando me toque jugar”, declaró.

“Siempre fue mi meta llegar a la Selección Sub 20. Ahora que estoy, trabajo para ganarme un puesto y poder ayudar al equipo cuando me toque. Esta fue la primera experiencia internacional que tuvimos. No pudimos ser campeones, pero estamos tranquilos. Queremos clasificar al Mundial y queda mucho por trabajar para eso”, apuntó.