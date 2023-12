Ministra Orellana lamenta la suspensión del arraigo de Thompson: “No estamos hablando de una carrera futbolística, sino que de la vida de una mujer”

Jordhy Thompson vuelve a hacer noticia luego de que se revisaran las medidas cautelares que pesaban en su contra en la causa por violencia de género y femicidio frustrado que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago lleva en su contra. Ahí se estableció la suspensión por seis meses del arraigo nacional que tenía a cambio del pago de $ 100 millones, lo que entre otras cosas, le permitirá fichar en el FC Orenburg de Rusia.

La noticia fue abordada por la ministra de la Mujer y Equidad de Género Antonia Orellana, quien lamentó la determinación. “Yo creo que aquí no estamos hablando de una carrera futbolística, sino que estamos hablando de la vida de una mujer y por lo tanto debiera ser esa la medida central en la que se evalúen las decisiones. Estamos a la espera de la decisión que nuestra representada quiera tomar y vamos a respetar siempre su voluntad”, expresó la secretaria de Estado.

Si bien evitó referirse a la determinación, sí se refirió al Informe Anual del Circuito Intersectorial de Femicidios, cuyo reporte consigna 250 femicidios registrados en el 2022, entre consumados, tentados y frustrados.

“Yo soy integrante del Poder Ejecutivo y por lo tanto no me corresponde referirme a las decisiones judiciales. Lo que sí puedo hacer es referirme a cifras como la que hemos entregado acá. Y lo que nos muestran las cifras acá es que en un 55% de los casos había denuncias anteriores. Y por lo tanto tenemos un desafío todos, no solamente las instituciones del Ejecutivo o Carabineros de Chile y la PDI, sino que todas las instituciones, de poder medir la gravedad de los hechos desde un inicio”, expresó.

Cuando se le recordó a la ministra el momento en que ella había asegurado que “aunque sea el Real Madrid, el jugador no puede salir”, explicó que esos dichos fueron en el contexto de una medida cautelar vigente. “Y aquí lo que se ha hecho es suspender la medida cautelar de arraigo nacional”, añadió.

Destino ruso

La medida favorece la salida del futbolista, quien tiene todo acordado con el FC Orenburg de la primera división de Rusia, luego de que el directorio de Blanco y Negro decidiera aceptar la propuesta de préstamo por 300 mil dólares y una opción de compra por el 60% del pase del antofagastino.

En las próximas horas el jugador deberá cancelar la suma y comenzar a afinar su partida a Europa. Eso sí, deberá estar disponible cuando sea requerido por el tribunal.