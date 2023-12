Una final olímpica en París y apuntando al 2031: el plan del remo chileno tras el adiós de Bienvenido Front

La despedida de Bienvenido Front tras casi 11 años al frente del remo chileno sin duda que es un golpe duro para una disciplina que aprendió a acostumbrarse al éxito de la mano del afamado entrenador español, quien logró el increíble récord de 86 medallas en todas las competencias en que participaron las representaciones nacionales.

Cristian Gómez, gerente técnico de la Federación de Remo, fue uno de los artífices de que Front prolongara su estadía por cuatro años más. De hecho, todos los años desde 2019 el directivo convenció al reputado entrenador para permanecer en Chile. Sin embargo, esta vez no pudo, pues el head coach decidió poner delante a su familia para regresar a su país después de casi 11 años.

“En lo personal debo decir que efectivamente es bastante difícil dejar a una persona que es como un familiar y con el que estamos todos los días juntos. Finalmente, a veces son decisiones que tenemos que tomar que a mucha gente no les parece bien, pero mirar el remo chileno desde arriba es muy complicado y él me ha enseñado un poco a mirarlo. Yo soy de Valdivia, y el remo no es solamente para Valdivia ni para Concepción, sino que hoy lo miro desde un punto de vista de país y eso ha sido la clave. Ojalá que su ausencia no traiga repercusiones, porque el supo unir al remo chileno”, reflexiona.

Su partida también es una excelente oportunidad para repasar y conocer cuál es la planificación de esta disciplina. “Nuestro deporte está en una evolución inmejorable en cuanto a resultados. O sea, hemos podido estructurar un programa de trabajo que ha durado en el tiempo y que ha provocado también una masificación del deporte en las regiones donde hay remo y donde también se han instalado polos nuevos de desarrollo, como Llanquihue, Puerto Varas y Panguipulli”, comienza explicando el gerente técnico de la Federación.

Bienvenido Front, junto a las principales figuras del remo chileno. Foto: Archivo.

En ese sentido, el directivo y uno de los hombres más cercanos a Front en Chile explica cómo la masa de deportistas se ha multiplicado exponencialmente. “Es una posibilidad de poder detectar más talento en esta disciplina deportiva. Además, el Mindep y el IND están otorgando cada vez más programas para poder ayudar a estas instituciones como los clubes, que son los que hacen el trabajo de base en un deporte donde el factor limitante es material. Entonces, sin su apoyo sería difícil seguir con la senda de los resultados”, destaca.

Entre las ayudas estatales que han permitido impulsar la disciplina, se encuentran las escuelas de crecimiento y el programa Promesas Chile. “Eso ha sido fundamental para poder complementar todo nuestro círculo virtuoso. Nosotros como federación no nos podemos quejar acerca de la ayuda que hemos tenido del Estado en este caso. Tenemos los mejores botes, tenemos los centros de entrenamiento, pero los clubes son los que están faltos de ese apoyo y gracias a estos programas ha podido tener acceso y eso ha sido clave para funcionar desde el punto de vista técnico”, establece.

Las Abraham como eje

Por otra parte, los resultados son claves. “Hemos tenido un aumento considerable en participaciones a nivel internacional y de campeonatos sudamericanos. Hemos estado en todos los megaeventos y este año, por primera vez en la historia, tenemos un bote clasificando donde las papas queman, ya que no clasificó a los Juegos Olímpicos en una clasificación continental, sino que se hizo en un Mundial, con los mejores. Es la primera vez en la historia que lo hace un país de América, inclusive”, resalta.

Y precisamente este hito conseguido por las hermanas Antonia y Melita Abraham genera mucho entusiasmo en el remo chileno. “El hecho de clasificar en un Mundial da muchas posibilidades de entrar a una final olímpica y eso ya son palabras mayores. Eso se consiguió gracias al trabajo obsesivo de Bienvenido”, agrega.

Bienvenido Front, junto a las hermanas Antonia y Melita Abraham tras coronarse en los Juegos Panamericanos. Foto: COCH/AGENCIAUNO.

Sin embargo, Cristian Gómez es muy honesto a la hora de expresar su preocupación por el futuro. “Lo que a mí me mantiene un poco asustado, se podría decir, es que no se pierda todo el trabajo que hemos hecho. Afortunadamente, el sistema ya está instaurado y ojalá que las instituciones nos sigan apoyando y que sobre todo se siga la misma línea y trabajando por un bien común”, expresa.

El futuro de la disciplina está bien resguardado, a través del Programa 2030, que apunta a los Juegos Panamericanos de 2031: “Es un programa que viene a complementar a Promesas Chile, que también me otorga la posibilidad al Estado de ayudar. Y sobre todo nos permite ir asegurando un recambio generacional”.

Con Bienvenido apoyando a la distancia, el remo chileno sigue soñando. De hecho, el saliente entrenador ha trabajado intensamente en la búsqueda de su sucesor, que también proviene de España y cuenta con un perfil muy similar al suyo. Será anunciado en los próximos días para que inicie sus labores el 2 de enero.