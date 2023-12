“Les dije que no”: la particular anécdota de Bienvenido Front y las hermanas Abraham en su despedida del remo chileno

Este lunes se registró un momento muy especial en el Salón Plenario del Comité Olímpico de Chile. Ahí, Bienvenido Front comunicó su adiós como head coach del remo nacional tras casi 11 años en el cargo y la increíble cifra de 86 medallas ganadas en diversos certámenes en este periodo. El encuentro fue sumamente emotivo y el destacado entrenador español comunicó su decisión entre lágrimas.

“El motivo de esta reunión no es otro que despedirme. Es una decisión que se tomó hace muchos meses, era un compromiso con mi familia”, comenzó señalando. “Mi familia y mis hijos me pidieron que volviese”, confesó.

“Es un compromiso con mi familia. Ni ellos ni yo estábamos convencidos de que esto llegase, pero ha tomado forma. No hay ningún motivo para que me vaya de Chile, lo he disfrutado mucho, pero la razón es mi familia”, profundizó el español.

El entrenador español también explicó las razones por las que las hermanas Antonia y Melita Abraham no participaron en la conferencia de prensa, pese a estar confirmadas previamente. “Las chicas tenían hoy que acompañar, pero yo no sabía. Me dijeron ‘don Bienve, podemos acortar un poco el entrenamiento que tenemos un compromiso’. Y resulta que el compromiso era venir aquí y yo no lo sabía, pero les dije que no”, confesó.

“Tenían tres entrenos, tenían 20 kilómetros, a las 11.30 tienen pesas y a la tarde tienen 20 kilómetros y eso es lo que tienen que hacer, pero estén tranquilos que todo está planificado y en buenas manos”, agregó para explicar la particular determinación, fiel a su disciplina.

Plan a largo plazo

El proceso del prestigioso entrenador español también contempla un trabajo a futuro, que busca complementar a la actual generación. “Lo bueno que hemos hecho en remo es que estamos trabajando para el 2030, para los Juegos Panamericanos del 31. Tenemos un grupo de deportistas, con los que hemos hecho el Programa 2030, que llevamos ya cuatro años trabajando con ellos”, explicó.

En cuanto a la continuidad de su trabajo, el entrenador europeo fue claro: “Está bien encaminado todo, la persona que estamos buscando es de un perfil yo creo que mejor incluso que yo y lo único que le voy a pedir es que entienda a los chilenos. Es decir, ha sido una de las claves de cómo hemos trabajado: saber de qué se trata. A mí me costaba mucho convencer a un deportista chileno de que le podía ganar a los argentinos, a los canadienses y a los americanos y eso ya lo hemos superado”.

En su despedida, Bienvenido Front no ocultó su felicidad por el camino recorrido. “Yo digo que soy feliz porque es verdad. Además, han acompañado los resultados, hemos trabajado mucho y he sido muy feliz. Yo llegué viejo aquí y he rejuvenecido 11 años. Les he robado cada día un poquito de esa energía a cada uno de esos niños. Como un cargador de celular, cada día me cargaba. Ellos me daban vida y yo les he entregado experiencia. Entonces, eso se convierte en mucha felicidad”, sentenció.