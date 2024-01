La llamativa comparación de Alfred Canales en su presentación en la UC: “La idea de juego de Nicolás Núñez es parecida a lo que hace Manchester City”

A pesar de que su arribo a Universidad Católica se anunció oficialmente hace casi dos semanas, recién este sábado Alfred Canales fue presentado como nuevo jugador del cuadro cruzado.

En conferencia de prensa, el jugador proveniente de Magallanes mostró su felicidad por integrarse a la Franja: “Estoy contento de llegar a un equipo tan grande como Católica. Es un paso muy grande en mi carrera y espero sumar la mayor cantidad de minutos, jugar y ser titular. Quiero aportar desde donde me toque. Voy a dejarlo todo”, recalcó.

Sin embargo, la frase que más llamó la atención en la presentación del mediocampista de 23 años fue la peculiar comparación que hizo del trabajo del entrenador Nicolás Núñez con el planteamiento del Manchester City de Inglaterra, actual campeón del mundo y de Europa.

“En cuanto me habló Nico (Núñez) para que viniera a Católica, no lo dudé y le dije de inmediato que sí. Es un equipo grande y me encanta su idea de juego. Es parecida a lo que hace Manchester City y a lo que hacíamos en Magallanes”, señaló.

Respecto a la labor que lleva a cabo el estratega de la Franja, Canales añadió que “nos estamos preparando de la mejor forma. Desde el lunes vamos con todo para prepararnos y hacer muy buenos campeonatos en lo que se nos venga”.

En ese sentido, el ex carabelero reconoció que siente una gran responsabilidad por defender la camiseta cruzada: “Sé lo que pesa el escudo de Católica, es un equipo grande y lo voy a tomar con responsabilidad”, agregando más tarde que “tenemos que pelear el Campeonato Nacional y la Copa Chile. También la Copa Sudamericana si nos toca pasar la fase preliminar”.

Finalmente, el formado en Audax Italiano admitió que “me acomoda jugar de volante central y de volante mixto. Mi referente es Sergio Busquets, me encanta como juega y siempre veo videos de él”.

Canales, al igual que los otros dos refuerzos que han llegado hasta la precordillera (Agustín Farías y Nicolás Castillo), además del retornado Sebastián Pérez, comenzaron este viernes los trabajos con miras a los desafíos de la temporada 2024.