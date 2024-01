“¿Cuál es tu apellido?”: la broma de Claudio Borghi que casi hizo llorar a un campeón del mundo

Leandro Paredes fue uno de los futbolistas argentinos que se alzó con el la Copa del Mundo en Qatar 2022. El transandino ha construido una carrera con pasos por Italia, Rusia y Francia, además de su país natal. En el certamen planetario jugó en cinco partidos de los siete que consagraron a la Albiceleste.

Sin embargo, en sus inicios en Boca Juniors, una situación con el cuerpo técnico lo hizo pasar un mal rato en el que llegó a pensar que no podría formar parte del plantel profesional. El otro protagonista de la historia es Claudio Borghi. El Bichi dirigió al cuadro xeneize en la temporada 2010 y fue bajo su tutela que Paredes llegó al primer equipo. No obstante, la bienvenida fue, por decirlo de algún modo, particular. O así lo recuerda el centrocampista.

Leandro Paredes en un entrenamiento de Boca Juniors. Foto: @BocaJrsOficial - X

“Con el Bichi fue terrible. Yo entrenaba con reserva, pero llego en la mañana y decía: Paredes, 9.30, en el gimnasio con la primera. Entonces yo a esa hora estaba ahí, con todo el plantel”, inició relatando el jugador de la Roma en diálogo con el canal de televisión TyC Sports.

“Llega el Bichi y me dice ‘qué hacés, nene, acá'. Entonces le digo que en el pizarrón decía que me tenía que presentar. Me responde, ‘¿cómo es tu apellido?’, se habrán equivocado, mejor espera afuera’. Yo me voy afuera”, agrega en su historia. Hasta ese instante, el volante no se había percatado que se trataba de una broma del estratega, quien en su período como entrenador tenía fama de ser cercano a los miembros de sus plantillas.

“Pasan 5 o 10 segundos, que para mi fueron 3 o 4 horas, y me dice ‘vení que te voy a presentar’. Ahí le dice al resto que Paredes se empezará a cambiar con ustedes, en el primer equipo. Para mi fue durísimo cuando me dijo que se había que equivocado. Quería irme a llorar a la puerta del gimnasio”, finaliza diciendo Paredes. Finalmente, en aquel curso, el jugador, que hasta ese entonces actuaba como mediocampista ofensivo, jugó solo un partido. Luego lograría consolidarse, en otra posición en el campo, dar el salto al extranjero y ganarse un puesto en su seleccionado.