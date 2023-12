Del amor al odio: Arturo Vidal ningunea a Claudio Borghi y reaviva la guerra

Arturo Vidal y Claudio Borghi vivieron varios momentos felices. El Bichi fue uno de los primeros entrenadores del Rey en el profesionalismo. Con el exmediocampista en la banca, de hecho, el King sumó los primeros tres títulos de su prolífica carrera: el Apertura y el Clausura de 2006 y el Apertura de 2007. Después, iniciaría su exitoso paso por el fútbol europeo, donde siguió sumando coronas.

Borghi, quien siempre confesó su predilección por las condiciones del oriundo de San Joaquín también convocó a Vidal a la Selección. Sin embargo, hoy la relación parece rota y la posibilidad de repararla se aleja en cada una de las intervenciones públicas que uno tiene acerca del otro.

Tu palo y el mío

Hace unos meses, Vidal abrió un canal en Twitch. A través de la plataforma, procura mantener un contacto más fluido con sus millones de seguidores en todo el mundo. En ese espacio, también, ha revelado parte de la personalidad que siempre muestra en el campo de juego. Con el micrófono y los audífonos muestra la misma o incluso más agresividad que dentro del campo de juego. No vacila, de hecho, en caerles encima a sus detractores o en burlarse de los que considera sus rivales. Universidad de Chile, archienemigo de Colo Colo, el club de sus amores, se ha transformado en uno de sus blancos favoritos. “No sirven para nada”, dijo ahora último, a propósito de la incapacidad de los azules de quitarle puntos a Cobresal, uno de los rivales con que los albos disputaban el título. Eso sí, obvió que el Cacique no hizo su trabajo y cayó en su casa con Unión Española.

Con Borghi, la dinámica es parecida. “La verdad que no lo escucho mucho, no cacho que hueás habla. Pero ahora que lo estoy escuchando, está hablando puras hueás”, disparó el ex volante de la Juventus, el Bayern Múnich y el Barcelona respecto del rol del Bichi como comentarista televisivo. La cita complementaba otra mención. Probablemente la que más le dolió a Borghi. “Nada que opinar de él, de verdad que nada. No existe”, había dicho.

¿Qué dijo el otro?

El campeón del mundo en México 86 le respondió con ironía. “Me llegó una donde se referían en unos términos no adecuados”, partió diciendo, en una emisión del programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, respecto de las ácidas críticas de Vidal.

Fue en ese momento en que Juvenal Olmos, integrante del panel, le pidió ser más específico. Borghi repitió la agresiva consideración que había expresado Vidal respecto de su actual rol y remató: “Para mí fue un gusto, porque hace una semana dijo que no existía y ahora existo”. La sarcástica alusión no requiere mayores explicaciones.

Del amor que se profesaban en el comienzo de la relación profesional entre ambos, Vidal y Borghi pasaron derechamente al odio.