¿Se agrandan los chicos o se achican los grandes? La lucha por el título entre Cobresal y Huachipato revoluciona el Torneo

Unión Española vence a Colo Colo y termina con las aspiraciones del Cacique de optar al bicampeonato. En el estadio Monumental el silencio se escucha aunque luego da pie a cánticos en señal de fidelidad. En El Salvador, en cambio, solo hay alegría. El equipo de Gustavo Huerta vence en un electrizante partido a Universidad de Chile y se encamina a la segunda corona de su historia, pero, literalmente, a última hora, Maximiliano Rodríguez le da a Huachipato el tanto que le permite estirar la definición hasta la última jornada. La discusión será entre dos: mineros y acereros. Ninguno pertenece a la casta más selecta del fútbol chileno.

Ninguno de los grandes estará en la pelea. La UC y la U se habían despedido tempranamente de la opción. Hoy deambulan en la mitad de la tabla e intentan rasguñar un puesto en la próxima edición de la Copa Sudamericana, un premio demasiado escuálido para dos equipos que por tradición y, sobre todo, por presupuestos, están obligados a disputar objetivos mayores. Los albos, por cierto, bregarán para meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores mientras preparan la final de la Copa Chile. Demasiado poco para sus expectativas habituales.

Regularidad

Cobresal y Huachipato han sido, en efecto, los equipos más regulares del Campeonato. Se han repartido el dominio de la tabla de posiciones y supieron resistir la embestida del equipo de Gustavo Quinteros sobre el final. Los de El Salvador, incluso, se sobrepusieron al 6-0 que les endosó el Cacique en el Monumental, un resultado que bien pudo transformarse en un punto de inflexión.

Jorge Aravena, entrenador y símbolo histórico de Universidad Catolica es categórico. “La respuesta es más que obvia. Los tres equipos denominados grandes están a duras penas. La U sin posibilidad de nada. La Católica rasguñando una copa. Cobresal para mí es el equipo que mejor ha jugado y Huachipato es el que viene después. Independiente de las campañas de los grandes, lo que ha hecho Cobresal es muy meritorio. No es fácil estar en El Salvador, darse unos viajes tremendos cada 15 días”, sostiene.

Sin embargo, el Mortero no vacila en criticar la escasa jerarquía del Campeonato Nacional. “El nivel del torneo ha sido poquito más que medio. No ha habido partidos brillantes ni buen juego, al punto de que Cobresal perdió con un Colo Colo que raya la mediocridad por 6-0. Lo jugó muy mal, a diferencia del resto del torneo”, expone.

La caída de Colo Colo ante Unión Española (Foto: Agenciauno)

La explicación se torna más amplia. “Habla de que estamos teniendo un año malo en lo futbolístico. Los jugadores extranjeros que llegan... el mejor no pasa de ser mediocre. Eso hace que el campeonato pierda atractivo. Colo Colo contrata a dos centrodelanteros extranjeros y termina jugando un chico de 18 años. En lo de la U el nivel es paupérrimo. La UC trae a Burdisso. No tiene sentido contratar jugadores de 36 o 37 años. O el mismo Di Santo, que no se justifica. Se tapa a chicos más jóvenes que es lo que necesitamos para armar una Selección. Así estamos”, sentencia.

Carlos Ramos, presidente del Colegio de Entrenadores, también expone un análisis duro. “El fútbol chileno ha nivelado hacia abajo, considerando la campaña de la Selección. La competencia interna lo demuestra. Ha sido un torneo muy irregular. La cantidad de puntos que lograron y dejaron en el camino los clubes que pelean el título habla de eso. Valoro mucho que dos equipos como Cobresal y Huachipato peleen el título, pero tampoco hay que ser ciego. Huerta ha hecho una gran campaña con un equipo que se rearma. Huachipato tiene una base, una constancia. Lo de Colo Colo y las universidades fue nefasto, con planteles superiores a Cobresal y Huachipato. En el caso de Colo Colo, fue una farra. El plantel que tiene no lo tiene nadie. A la U o a la UC les pudo alcanzar también, pero fueron tan mediocres no les dio”, expresa.

Proyección preocupante

La proyección es igual de inquietante. A nivel internacional, los clubes chilenos vienen hace rato cumpliendo campañas decepcionantes. “Preocupa. En otros años en que el nivel ha estado algo mejor, ha sido raro el equipo chileno que ha pasado una ronda en Copa Libertadores o Sudamericana. Cobresal le puede sacar ventaja a la altura, pero es preocupante”, alerta Aravena.

Ramos coincide. “Como Colegio estamos preocupados. Todo esto se paga en las competencias internacionales. No estamos en un buen nivel para competir. Nosotros nos hemos ido quedando atrás. Hay un problema estructural”, sostiene.

Formación de Huachipato, el escolta de Cobresal. (Foto: Agenciauno)

El líder gremial advierte de un fenómeno que suele afectar a las escuadras de menor envergadura. “De un logro histórico se pasa a casi descender o derechamente descender. Entregan la posibilidad en el Campeonato Nacional, porque no cuentan con planteles amplios. Pagan caro la participación internacional. Por presupuesto, no pueden competir en dos frentes. Uno mira hacia afuera y el éxito de los equipos se produce porque tienen planteles con 30 jugadores de primer nivel. Acá no pasa”, apunta.

En esa reflexión, Ramos encadena la última variable. “Los extranjeros que llegan son jugadores que no vienen a aportar. El mea culpa tiene que hacerlo la gente que corresponda. Está el tema de los agentes, de los que son dueños de los clubes. Acá se reciclan jugadores. Nadie lo puede desconocer. Se triangula. Llegan de vuelta de México para volver a Argentina. No tienen ningún interés en desarrollar. Me acuerdo de la canción de Los Prisioneros”, concluye.