Huachipato logra un épico triunfo ante Ñublense y estira la definición del título a la última jornada

Huachipato vivió una película de infarto en Chillán. Parecía que los de Gustavo Álvarez desaprovechaban la opción de seguir en la pelea. Sobre todo cuando Gastón Lezcano anotaba el cuarto gol (4-3) de Cobresal ante la U. Pero Maximiliano Rodríguez dijo que los acereros pelearán hasta el cierre del certamen con una anotación en el octavo minuto de adición.

En el primer tiempo, los negriazules (este domingo vestidos de blanco) tuvieron chances para tomar la ventaja. Por momentos inclinó la cancha a su favor. En otros, lograba salir mediante contraataque cuando quienes se acercaban eran los Diablos Rojos. Las claras eran para la visita. La que estuvo más cerca corrió por parte de Maxi Rodríguez, quien remeció los parantes con un remate potente. Además, Gazzolo no logro dar con el pórtico en dos cabezazos que tuvo tras balón detenido.

Ñublense, sin embargo, también aprovechó algunas licencias defensivas que le dio el cuadro siderúrgico. En ese contexto, la figura de Gabriel Castellón se agigantó en dos ocasiones con buenas atajadas que permitieron seguir soñando a los acereros. Entendían los dirigidos por Gustavo Álvarez que estaban obligados a ganar para no soltar la opción del título. O por lo menos estirar su ilusión un fin de semana más.

El segundo tiempo iniciaba con un contexto diferente en Chillán. Justo cuando los jugadores se fueron al camarín, tras el cierre de la primera fracción, Cobresal abría la cuenta en El Salvador ante Universidad de Chile. Además, cuando el complemento recién arrancaba en las tres canchas, Unión Española se ponía en ventaja ante Colo Colo. Esto hacía que la presión sobre el equipo de Talcahuano aumente. Y se notó.

Hasta el 60′, el cotejo jugado en el Nelson Oyarzún prácticamente no tuvo emociones. Pocas chances y ambos equipos mostrando miedo a perderlo. Lo que si había era gente nerviosa. Sobre todo en la galería sur, donde los fanáticos de Huachipato miraban sus celulares o escuchaban las radios para ver en cuanto iban los marcadores de los encuentros paralelos.

Con los acereros lejos de exhibir su mejor versión, Patricio Rubio asustó a la zaga con una ocasión clarísima a poco más de 20 minutos para el cierre. Un error de cálculo lo dejó mano a mano con el golero e intentó un globito que se fue elevado. Luego, tras un tiro de esquina apareció libre e intentó definir con fuerza, pero también la envió por sobre el travesaño.

A esa altura, los Diablos Rojos estaban mucho más cerca de abrir la cuenta. Cuando en paralelo Universidad de Chile rescataba un empate en el norte que favorecía a los siderúrgicos. Castellón, cuando el partido llegaba al final, sumaba cuatro intervenciones y era factor en un elenco que no se mostraba enterado de que un gol propio podría acercarlos a hacer historia.

Recién en los últimos diez minutos Huachipato fue al frente y comenzó a llenar el área de Ñublense. Fueron muchos centros. Ocasiones poco hiladas. Más bien muestras de ganas que eran finalizadas con remates que en su mayoría se iban anchos o altos. Parecía que el 0-0 era asunto consumado. Sin embargo, como en los guiones de las mejores películas de suspenso, Maximiliano Rodríguez logró anotar. Un centro desde la izquierda, luego un pivoteo y finalmente un rebote generaron la algarabía en la galería sur. Y probablemente en todo Talcahuano. Los hinchas acereros rememoran lo vivido hace 11 años y sueñan con levantar la tercera estrella.

Con los encuentros finalizados, la clasificación indica que Cobresal queda con 56 unidades; Huachipato le sigue con 54 positivos. Todo se define el próximo viernes (8 de diciembre, a las 18 horas), cuando el cuadro del acero reciba a Audax Italiano en el CAP y los cupríferos visiten a Unión Española, en Santa Laura. También está la opción de que exista una final. Lo que es certero, es que tras ocho años, el título se va a regiones.

Ficha:

Ñublense: N. Pérez; M. Rivera (82′, S. Dittborn), N. Zalazar, R. Rebolledo; B. Cerezo; L. Reyes (90′, E. Guerrero), R. Caroca, J. Leiva (46′, R. Cisterna); B. Oyarzo, P. Rubio, I. Sosa (90′ A. Valdés)

Huachipato: G. Castellón; F. Loyola, B. Gazzolo, N. Ramírez, N. Baeza; C. Sepúlveda (65′, J. Gutiérrez), J. Martínez, J. Brea (82′, C. Torres); B. Palmezano (70′, P, Magnin); M. Rodríguez, C. Martínez

Goles: 1-0, 90′ Maximiliano Rodríguez

Árbitro: Felipe González, amonestó Raimundo Rebolledo (ÑUB), Lorenzo Reyes (ÑUB), Felipe Loyola (HUA) y Rafael Caroca (ÑUB).

Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, de Chillán.