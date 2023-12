Iquique rescata un empate ante Wanderers y definirá el ascenso en su casa

Un duelo lleno de emociones fue lo que se vivió en el Elías Figueroa de Valparaíso, en el primer duelo de la final entre Santiago Wanderers y Deportes Iquique por la Liguilla del Ascenso.

Ambos elencos dejaron atrás las especulaciones clásicas de estos encuentros, dónde se maneja el resultado para definirlo todo en el compromiso definitorio, y salieron a buscar la victoria desde el primer minuto: los anfitriones manejando las acciones y la visita contragolpeando cada vez que lograban recuperar el balón.

Y fue así como se vivió un primer tiempo de alto vuelo, los de Valparaíso creando constante peligro y los nortinos golpeando cada vez que tuvieron la pelota. Pero sin duda, fueron los primeros los que se crearon las mejores ocasiones de gol: el portero de los Dragones Celestes, Daniel Castillo, salvó su arco en dos oportunidades en el minuto nueve y Claudio Meneses pifió en plena área chica, cuando todo el estadio ya celebraba la apertura de la cuenta (34′).

Por su parte, los celestes buscaron sorprender con el olfato de Álvaro Ramos y un tiro libre de Leandro Navarro, el cual fue bien contenido por el golero Eduardo Miranda (29′). Pero, la emoción más fuerte que tuvieron fue cuando el juez Francisco Gilabert fue llamado por el VAR, para revisar una posible tarjeta roja para Jason León, más el árbitro desestimo que el pisotón a Edson Puch fuera para expulsión y mantuvo la tarjeta amarilla que había mostrado.

Fue así como llegó el complemento y Navarro nuevamente avisó con una pelota muerta a los 51′. Acción que envalentonó a sus compañeros, pues -sesenta segundos después- Joaquín Moya quedó sólo frente a los tres palos y cuando la zona franca ya esbozaba el grito sagrado, elevó de manera inexplicable.

Fueron los mejores momentos de la oncena dirigida por Miguel Ponce, pero sin concreción alguna en el tablero marcador. Entonces, los dueños de casa despertaron y a los 70′, abrieron la cuenta con un polémico gol de Kevin Vásquez: el caturro en la jugada previa al gol parece golpear a Vicente Durán y eso es lo que reclamaban los jugadores a viva voz, claro que hubo al menos dos toques entre esa jugada y la celebración de Wanderers.

No obstante, los porteños no supieron abrochar el resultado y Ramos no perdona cuando se encuentra una pelota en el área. El artillero de 31 años aprovechó una habilitación de Matías Blázquez y con un certero toque marcó el empate (85′) y dejó todo como estaba al inicio. Y será así como llegarán a los 90 minutos finales, que se jugarán en el Tierra de Campeones este domingo a las 19 horas, dónde si se mantiene la igualdad, el ascenso a la categoría de honor se definirá a penales.

Mira los goles del partido: