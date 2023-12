“No es un versero, va a venir con plata, que es lo más importante”: Cristián Montecinos avala al empresario árabe que compró Universidad de Concepción

Cristián Montecinos fue aludido por Rimoun Hanouch, el empresario árabe que adquirió el control de Universidad de Concepción, le concedió a El Deportivo. “Comencé a establecer conexiones con Chile probablemente unos 20 años atrás, cuando conocí a Cristian Montecinos, quien había llegado a jugar a los Emiratos”, reveló en el diálogo.

“Nos llevamos muy bien y lo ayudé durante su paso por el país y él me invitó muchas veces a Chile, pero vive muy lejos así que no fue fácil vernos. He visitado Santiago creo que tres veces para ver a amigos que tengo aquí, pero eso no tiene nada que ver con mi conexión con Universidad de Concepción”, establece el protagonista del movimiento que ha remecido al fútbol chileno en los últimos días, por la extrañeza que produce que un inversionista asiático, de una zona que se caracteriza por los millonarios recursos que maneja, se haya interesado en una escuadra de la Primera B del fútbol chileno.

“Es una persona seria”

Montecinos admite la cercanía con Hanouch cuando el empresario era representante de futbolistas. “Conmigo trabajó. Trató de insertarme en un club, pero no pudo, porque yo ya estaba en otro”, sentencia, con su habitual frontalidad.

Lo siguiente es la valoración respecto de las cualidades personales del inversionista en el Campanil y la utilidad que le puede significar su presencia al club penquista. “Compartí mucho con él. Es una persona seria, un buen tipo. Le va a hacer bien a la U de Conce. No es un versero, va a venir con plata, que es lo más importante. Está en el medio, sigue en esto”, explica.

Rimoun Hanouch, a la izquierda, el nuevo controlador del Campanil.

En ese contexto, avala la solvencia económica que tiene Hanouch para afrontar el desafío de reflotar a un club que, en sus mejores momentos, ha disputado competencias internacionales y ha peleado títulos, además de coronarse en un par de ocasiones en la Copa Chile. “Es un tipo que tiene plata. Ha trabajado muchos años. Yo jugué entre 2001 y 2005 en Emiratos y trabajaba en el fútbol. Hablé hace un par de años con él y luego le perdí la pista. Siempre ha estado en el fútbol”, apunta.

Interesado en Sudamérica

El ex goleador de Deportes Concepción certifica, también que Hanouch se preocupa constantemente de estar informado respecto del fútbol internacional y del surgimiento de nuevos talentos. ”Él siempre ve lo que está pasando en Sudamérica. Conocía bien el ambiente del fútbol chileno y sudamericano. Allá se informan mucho de los jóvenes, de los goleadores de cada torneo, manejan estadísticas. Tienen una muy buena conexión en ese sentido”, sostiene.

Eso sí, aclara que no fue consultado respecto de la operación en una región que Montecinos conoce como pocos, considerado su paso por los lila. El reencuentro, inevitablemente, se producirá. ”No me preguntó, porque hace rato que no hablo con él. Cuando ande por Chile, seguramente lo iré a ver. Tengo una amistad con él”, sentencia.

De vínculos entre Hanouch y representantes de futbolistas, como Christian Bragarnik o Sergio Morales, los nombres que han sido mencionados durante el transcurso y después del cierre de una negociación que demoró varios días en resolverse, Montecinos dice desconocerlos. “Como dije, hace un buen tiempo que no hablo con él”, sentencia.