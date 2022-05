Paredes sobre Sampaoli: “La verdad es que cosas buenas no tengo para decir”

No han sido días felices para Jorge Sampaoli. El entrenador que catapultó a Universidad de Chile a la cima de la Copa Sudamericana y luego logró la primera Copa América para nuestro país, vive momentos tristes en su carrera como entrenador.

A mediados de semana se quedó fuera de la final de la Conference League, cuando su actual escuadra -Olympique de Marsella- cayó ante el Feyenoord de Holanda y este viernes, el fantasma de la Albiceleste volvió a aparecer en su vida.

Sí, la peor experiencia que ha tenido como estratega se niega a ser olvidada y esta vez fue Leando Paredes, quien la trajo a colación en una entrevista con TyC Sports. El volante del PSG (Francia) hablaba del combinado nacional de su país y cómo proyecta el Mundial de Qatar, cuando le preguntaron por el ciclo del casildense. De inmediato, la expresión de su rostro cambió y con un tono sombrío contestó: “Mejor no digo nada, después me manda mensajes diciéndome ‘por qué dijiste tal cosa’, no sabes lo que es”.

Sin embargo, los posibles cuestionamientos de Sampaoli no fueron problemas para que el mediocampista lanzara una sentencia que remeció al fútbol en el otro lado de la cordillera. “No tengo mucho para decir sobre él, hay entrenadores que te dejan cosas buenas y malas. La verdad es que cosas buenas no tengo para decir, y las malas prefiero guardarlas para mi”, sentenció.

Paredes se suma así a la lista de jugadores trasandinos que recuerdan de mala manera el paso del director técnico por el equipo que ha ganado dos veces la Copa del Mundo. Aunque para ser justos, el mismísimo Sampaoli preferiría olvidar lo que aconteció en el predio de Ezeiza.

“Cada partido fue un sufrimiento”, rememoró meses después de que quedara eliminado en los octavos de final del Mundial de Rusia (cayó ante Francia) y luego concluyó: “Las críticas fueron tan grandes como la expectativa que había. Yo llegué con el 95% de aprobación de la gente, pensando que Jorge Sampaoli podía darle a Argentina ese ansiado campeonato del mundo con el más grande -Lionel Messi- en la cancha. Y cuando no se dio, vino la crítica. Pero no tengo rencor con nadie”.