Matías Sepúlveda, séptimo refuerzo de la U: “Tengo una alegría enorme por estar en un club tan grande”

Universidad de Chile es uno de los equipos del fútbol chileno que más se está preparando para la temporada 2024. Los azules habían confirmado la llegada de seis refuerzos y ahora se sumó otro habilidoso jugador. Matías Sepúlveda, volante de 24 años, fue presentado oficialmente con la camiseta de la U y se transformó en la séptima cara nueva en el CDA.

Llega el Tucu

Matías Sepúlveda llega a la Universidad de Chile a potenciar el mediocampo del nuevo DT Gustavo Álvarez. Tras el arribo de Gabriel Castellón, Franco Calderón, Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz, Maximiliano Guerrero y Luciano Pons, el surgido en O´Higgins viene con la misión de ser una variante en una zona de la cancha que no pudo afiatarse en 2023 producto de las constantes lesiones de Federico Mateos y Emmanuel Ojeda.

Con 160 partidos, 12 goles y 10 asistencias en el profesionalismo, el jugador de 24 años se ha caracterizado por su buena pegada y por poseer un abanico de recursos técnicos. De hecho, en uno de sus 39 partidos con Audax Italiano, fue protagonista de uno de los mejores goles del año cuando convirtió un tanto desde mitad de cancha en la victoria itálica por 2-1 en Bolivia ante el cuadro de Blooming en la Copa Sudamericana 2023.

Tras ser presentado en el Centro Deportivo Azul en un vínculo que tendrá al jugador por 3 temporadas en la U, el Tucu esgrimió sus primeras palabras con la camiseta estudiantil. “Estoy muy feliz, tengo una alegría enorme por estar en un club tan grande y agradezco a la institución por haberme elegido para representar su camiseta. En cada entrenamiento y partido me esforzaré por esta camiseta. Me siento preparado por este desafío tan lindo, sé la responsabilidad que conlleva y me siento preparado”, dijo.

Además, Sepúlveda mencionó brevemente a Marcelo Díaz, quien fue su compañero en el elenco de La Florida y con el cual ahora podrán hacer dupla en la mitad de la cancha de los azules. “Fuimos compañeros, estoy muy feliz. Todos saben la calidad que tiene el Chelo Díaz”, agregó.

Según informó la U, el futbolista superó los exámenes médicos y se integró de inmediato a la pretemporada que está realizando Gustavo Álvarez en el CDA de cara al inicio del Campeonato Nacional. En la primera jornada, los laicos se enfrentarán en calidad de local a Cobresal.