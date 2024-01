“Empezar a las 11 de la noche no es saludable”: la batalla nocturna de Medvedev enciende el debate en el Australian Open

El reloj de la Rod Laver Arena marca las 03.39 de la madrugada cuando Daniil Medvedev (3° ATP) juega el último punto de su partido ante Emil Ruusuvuori (53°). No es un error. Es la evidencia de que las programaciones en los Grand Slam pueden ser un tema muy complejo. Con cuadros de gran tamaño, partidos a cinco sets y múltiples categorías, elegir la distribución de los encuentros puede terminar siendo una pesadilla para organización, jugadores y fanáticos.

No es la primera vez que los partidos se extienden hasta largas horas en un torneo de este tipo, pero sí una de las más extremas. Si nos remitimos al Open de Australia solamente, el duelo de Medvedev fue el tercero que más tarde terminó. Solo lo superan el Murray vs. Kokkinakis (04.30 AM) del año pasado y el encuentro entre Leyton Hewitt y Marcos Baghdatis (04.34 AM) en la edición 2008.

“Si yo fuera un fan quizás me habría ido a mi casa y seguido el partido por la televisión. Habría visto 30 minutos y después a dormir”, explicó el ruso tras ganar frente a una Rod Laver prácticamente vacía. De hecho, la mayoría de los 14.820 asientos del estadio comenzaron a desocuparse antes de la medianoche. Pasadas las una de la madrugada, a lo sumo eran 2.000 personas las presentes, con las gradas superiores completamente libres. Algo potenciado por el sorpresivo clima frío que está golpeando en Victoria.

Obviamente una serie de factores son los que provocaron la extensión de la jornada hasta esas horas, pensando en que solo se disputan cuatro partidos durante el día en el estadio más importante del Melbourne Park. El día comenzó a las 12.00 con Iga Swiatek (1° WTA), pero tras seis juegos el partido tuvo que ver suspendido para cerrar el techo, ya que un frente de mal clima atacó la ciudad. Tras una pausa de aproximadamente 20 minutos se reanudó un encuentro que duró tres horas y 14 minutos. Mucho más de los 90 minutos estimados por la organización en su programación inicial.

Situación que después se complicó aún más con otro partido maratónico. Carlos Alcaraz (2°) tuvo problemas para superar a Lorenzo Sonego (46°) y también sobrepasó las tres horas en pista, provocando que el partido siguiente, programado a las 19.00, se atrasara considerablemente.

El jueves venía siendo uno de suspenso total y Elena Rybakina (3°) junto a Anna Blinkova (57°) no quisieron quedarse fuera de aquello. Jugaron casi tres horas de partido y entregaron el tiebreak más largo en la historia de los Grand Slam. 42 puntos para dejar fuera a la tres del mundo y campeona de Wimbledon en 2022.

De esta manera Medvedev recién comenzó a calentar a las once de la noche. Dos horas después de lo estimado por el torneo en su programación inicial y casi cinco horas antes de que lograra sellar su paso a tercera ronda. Fueron cinco sets, donde tuvo que remontar de manera épica ante un Ruusuvuori que estuvo a dos puntos de eliminar a uno de los favoritos.

Medvedev pidió atención médica después del segundo set. (REUTERS/Eloisa Lopez)

A las 04.00 el campeón del US Open 2022 apareció en rueda de prensa y a las 04.30 colgó una foto en sus redes sociales haciendo referencia al horario en que seguía despierto: “Muy tarde”, escribió en la historia donde se veía su reloj Bovet 1822.

Todo esto genera molestia entre los atletas, quienes piden mayor respeto por la salud y recuperación de los tenistas. Uno de los más directos fue Karen Khachanov (15°), quien fue consultado por El Deportivo sobre esto en rueda de prensa tras su victoria de este viernes. “Al final la televisión decide, los jugadores nos quejamos, pero ellos necesitan partidos nocturnos y es bueno para el público también, pero a veces tienen que haber ciertos límites, especialmente cuando se juega al mejor de cinco sets, porque el partido puede durar más de cinco horas y si empiezas a las once de la noche no es normal, no es saludable para nadie, para recuperarse y prepararse para el siguiente partido. Pierdes toda una noche de sueño y para la recuperación dormir es una de las partes más importantes. Además, tenemos que hacer trabajos de recuperación, baños de hielo, entonces no duermes. Cómo te vas a sentir bien después de eso”, explicó el compatriota de Medvedev.

Sobre los posibles cambios que se podrían hacer a futuro, también tuvo palabras. “Es un tema que hay que considerar, pero no creo que haya mucho que hacer más que programar la sesión de noche un poco antes, en vez de las 19.00 a las 17.00 o 18.00, pero todos los torneos son así. En Nueva York terminé unos cuartos de final con Nick Kyrgios a las dos de la mañana, me dormí a las 05.00, estuve totalmente destruido al otro día, no fui a practicar porque me levanté al medio día”, agregó.

El extenista estadounidense, John Isner, fue otro que abordó el tema, publicando un ácido mensaje en sus redes sociales: “Nadie debería estar jugando tenis a las tres y media de la mañana. Esto parece los Looney Tunes”, expuso en la red social X, ex Twitter.

Eso sí, no todos opinan en la misma línea, ya que Aryna Sabalenka (2°) entregó una respuesta totalmente opuesta tras su duelo de tercera ronda en Melbourne. “El partido de Medvedev terminó muy tarde, pero honestamente no sé qué decir. Para mí es mucho mejor terminar el partido en lugar de jugar al día siguiente, porque después tendrás otro partido. Prefiero jugar, dormir lo que pueda y prepararme para el día siguiente. Pero claro, lo de Daniil fue super tarde. No sé si tenían opción de moverlo a otra cancha”, mencionó la dos del mundo.

Situaciones como estas dividen a los tenistas, quienes destacan el factor televisivo en estas decisiones. Eso sí, no todos los torneos comparten esta política, ya que por ejemplo Wimbledon tomó la determinación, junto con los vecinos del sector, de no permitir partidos más allá de las 23.00. La ATP por su parte también se comprometió a reducir la cantidad de partidos que lleguen hasta medianoche. En Australia, Nueva York y París la situación es distinta, ya que no existen límites sobre esta problemática.