Djokovic se suma al debate por las sesiones nocturnas: “No veo a los Grand Slams cambiando; así es como venden sus entradas”

La polémica está instalada en Australia. El encuentro de Daniil Medvedev (3°) en segunda ronda, que terminó pasada las 03.30 hora local, volvió a reactivar las críticas al formato de programación que tienen algunos de los Grand Slam, que dividen sus jornadas en sesiones diurnas y nocturnas.

De hecho, uno de los más claros fue Karen Khachanov, quien al ser consultado por El Deportivo en rueda de prensa, entregó una profunda reflexión sobre los motivos que llevan a esta medida y las complicaciones que puede traer para los jugadores: “Al final la televisión decide, los jugadores nos quejamos, pero ellos necesitan partidos nocturnos y es bueno para el público también, pero a veces tienen que haber ciertos límites...si empiezas a las once de la noche no es normal, no es saludable para nadie”, comentó.

Ahora eso sí, fue el turno de Novak Djokovic, quien tras asegurar su paso a octavos de final en Melbourne, también tocó el tema. “Sé que los Grand Slams han tenido conversaciones sobre esto, intentan empezar el torneo un día antes, etcétera, pero las sesiones diurnas y nocturnas son un problema obviamente. Medvedev comenzó a las 23.00, entonces seguro que no es lo ideal estar en esa situación”, arrancó diciendo el número uno del mundo.

“No veo a los Grand Slam en las canchas principales, particularmente en la cancha central, cambiando el formato de tener sesiones diurnas y nocturnas porque así es como venden sus entradas, así comercializan, así promocionan. Simplemente no veo que sea una sesión para el todo día, pero eso definitivamente ayudaría a los jugadores, porque tal vez tendríamos algunas horas extras”, lanzó el serbio, quien en la siguiente ronda del Australian Open deberá enfrentarse a Adrian Mannarino (19°).

Finalmente, a modo de cierre, aclaró su seguridad sobre que este es un tema de interés para las organizaciones de los cuatro grandes y que también piensan y trabajan en aquello. “Otra opción es programar un partido menos en la cancha central. Estoy seguro de que los Grand Slams tienen en cuenta muchas posibilidades diferentes en la ecuación. Esto es todo lo que puedo decir”, cerró.

Una discusión justa, ya que el encuentro jugado ayer por Medvedev y Ruusuvuori, se transformó en el tercer partido que más tarde termina (03:40 AM) en la historia del Australian Open, solo por detrás del Murray vs. Kokkinakis (04.30 AM) del año pasado y el encuentro entre Leyton Hewitt y Marcos Baghdatis (04.34 AM) en la edición 2008.

El único grande que ha tomado cartas en el asunto sobre este tema fue Wimbledon, quien actualmente no permite partidos pasadas las 23.00 horas. Eso sí, la medida fue tomada por los reclamos de los vecinos aledaños al All England Lawn Tennis & Croquet Club.