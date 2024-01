¿Cómo le ha ido a la Generación Dorada en su regreso a Chile? El debate que enciende Arturo Vidal

Uno de los grandes temas de este mercado de pases 2024 ha sido el posible retorno de Arturo Vidal a Colo Colo, un club de donde partió en 2007 rumbo al Bayer Leverkusen de Alemania. La comisión fútbol de Blanco y Negro aprobó de forma unánime iniciar los contactos formales con el mediocampista para que regrese al Monumental y, pese a que la primera oferta fue muy por debajo de lo que el jugador esperaba, las negociaciones están en curso.

Sin embargo, durante estos días el Rey tuvo unas llamativas palabras cuando se supo que ya existían contactos con el Cacique: “No me comparen más con los que vuelven a Chile, porque no vuelvo a retirarme. Vuelvo a ganar cosas con Colo Colo”, declaró el futbolista de 36 años. Varios de los integrantes de la Generación Dorada han vuelto al fútbol chileno. ¿Cómo ha sido su retorno? Aquí un repaso.

Jara no convenció

En 2016 la Universidad de Chile se reforzó con todo. De la mano de Sebastián Beccacece, Gonzalo Jara firmaba en los azules procedente desde el Mainz 05 de la Bundesliga. El defensa prometía ser el líder de la última línea estudiantil, en años en que era un nombre fijo en las nómina de la selección chilena.

Sin embargo, su rendimiento en el club nunca fue el mismo que en la Roja y, para colmo, el rendimiento del equipo no ayudó. De hecho, el mencionado Beccacece ni siquiera alcanzó a terminar el año.

FOTO: AGENCIAUNO

Tal vez su mejor momento lo vivió en el primer semestre de 2017, cuando con Ángel Guillermo Hoyos en el banquillo y haciendo dupla con Christian Vilches en la última línea se coronaron campeones del torneo (la última estrella de Primera División que levantó la U), en unas dramáticas últimas fechas en las que superaron en puntaje a Colo Colo.

El Mago pasó de levantar la copa a un juicio con la dirigencia

A mitad de 2017, el Colo Colo de Pablo Guede golpeaba el mercado con el arribo de Jorge Valdivia. El Mago no necesitó tiempo para adaptarse ni para ponerse a punto; de inmediato fue determinante en su retorno. Al final de esa campaña el Cacique levantó su estrella 32 y al año siguiente fue la gran figura de un cuadro que rompió una mala racha de 11 años sin pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores. De hecho, en la edición 2018 llegaron hasta los cuartos de final, instancia en la que quedaron eliminados contra Palmeiras, el exequipo del volante.

FOTO: AGENCIAUNO

Pero no todo fue alegría en su retorno. En 2020 se fue y demandó al club por $356.348.000 acusando incumplimiento de las prestaciones laborales durante su penúltimo paso por el Monumental. ¿Y su última estadía? Fue en la segunda parte de la temporada 2020, mientras los albos peleaban la permanencia. Pero las lesiones le permitieron jugar apenas 89 minutos.

Beausejour llegó a Colo Colo y acabó en la U

En 2014, después de la participación de la Roja en la Copa del Mundo de Brasil, en la que anotó un histórico gol contra Australia, Jean Beausejour llegó a Colo Colo directamente desde el Wigan de Inglaterra.

En el Cacique siempre fue titular indiscutido y un jugador importante y querido, hasta que en 2016 fue transferido por 2,5 millones de dólares, nada menos que a la Universidad de Chile. La cifra no es menor, puesto que es la suma más alta que un club nacional ha pagado por un futbolista. Este cambio fue algo que los fanáticos albos jamás le perdonaron.

FOTO: AGENCIAUNO

En la U, al igual que en Colo Colo, siempre fue una pieza importante. Formó parte del mencionado plantel que consiguió el título en 2017, pero luego vivió tormentosas campañas en 2019 y 2020.

Francisco Silva y una lesión que lo condicionó

Lejos de las luces de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Claudio Bravo, Francisco Silva se las arregló para ser uno de los elementos importantes dentro de la Generación Dorada. De hecho, jugó las históricas dos finales de Copa América ante Argentina. El Gato volvió al Campeonato Nacional en 2019, pero su retorno estuvo lejos del éxito que logró con la Roja.

FOTO: AGENCIAUNO

Volvió a la Universidad Católica, pero ese año disputó apenas seis encuentros, esto producto de una grave lesión en un partido ante La Calera. Posteriormente se recuperó y en 2021 jugó incluso 18 encuentros, pero nunca logró consolidarse en el once cruzado. Ese mismo año anunció su retiro, aunque para esta temporada sorprendió a todos al volver a la actividad, claro que para defender la camiseta de Deportes Limache, de la Primera B.

Mati Fernández no pudo superar sus problemas físicos

Un estadio Monumental repleto le dio la bienvenida a Matías Fernández en 2020, quien se fue 14 años antes al Villarreal como el mejor jugador de América. Pero esta segunda parte, como ocurre la mayoría de las veces, no fue igual que la primera. Las lesiones no le permitieron consolidarse en un conjunto albo que estuvo lejos de brillar. De hecho, esa campaña pelearon por no descender.

FOTO: AGENCIAUNO

Posteriormente partió a Deportes La Serena, en donde estuvo dos años y encontró la regularidad que no tuvo en Pedrero.

Isla y un retorno lejos de lo esperado

En junio de 2022, la UC anunciaba uno de los retornos más importantes de los últimos años. Se trataba de Mauricio Isla, quien haría su estreno en la Primera División chilena luego de partir en 2007 rumbo al Udinese sin siquiera debutar profesionalmente en la precordillera.

FOTO: AGENCIAUNO

El lateral se unía a un club que venía de ser tetracampeón del balompié local. Pero tanto El Huaso como los cruzados, adiestrados por Ariel Holan, nunca lograron convencer. Fue tanto así que no alcanzó a estar un año en la precordillera: en mayo de 2023 se informó su salida de la institución por mutuo acuerdo. Ahora volvió al extranjero, específicamente a Independiente de Avellaneda.

La mala suerte de Eugenio Mena

Otra vez la Universidad Católica era protagonista de un retorno bombástico. Esta vez se trataba de Eugenio Mena, quien venía de grandes campañas con la camiseta de Racing de Argentina y que fue parte del histórico plantel de la U que obtuvo la Copa Sudamericana 2011.

FOTO: AGENCIA UNO

El chueco era titular indiscutido en la franja en 2023, pero en agosto, en un duelo ante Ñublense, sufrió una fractura de tibia y peroné que le hizo perderse el resto del año. Se espera que este Campeonato Nacional 2024 vuelva a la acción.

La postergada vuelta de Marcelo Díaz

Su nombre sonó durante años en la Universidad de Chile, club del cual es un reconocido hincha. Sin embargo, sus desencuentros con Azul Azul no hicieron posible el retorno. Es más, en 2023 volvió a jugar en Chile, pero en Audax Italiano. Con Los Tanos mostró que gran parte de su talento sigue intacto, pero también evidenció problemas físicos propios de un jugador 37 años. Jugó sólo 21 encuentros en toda la campaña.

FOTO: AGENCIAUNO

A pesar de estos antecedentes, la Universidad de Chile decidió contratarlo para esta temporada 2024, en donde promete ser uno de los grandes líderes del plantel.