No solo son el dinero y la duración del contrato: la exigencia de Blanco y Negro que enreda el retorno de Arturo Vidal a Colo Colo

La ilusión de los hinchas de Colo Colo de volver a ver a Arturo Vidal con la camiseta alba tambalea, al menos, por ahora. El sueño que parecía a punto de concretarse, pasó a transformarse en una nueva pesadilla: el Cacique aún no suma refuerzos y, para peor, ve alejarse al que más generaba expectativas entre los fanáticos.

Esta semana, los albos iniciaron la ofensiva para convencer al Rey. Paralelamente, el volante descartó la propuesta del América de Cali, club que hasta había conseguido auspiciadores para concretar la operación. Los caminos parecían confluir. De hecho, Alfredo Stöhwing, el presidente de Blanco y Negro se comunicó con el futbolista para manifestarle formalmente la intención de reclutarlo. Vidal accedió a iniciar las conversaciones. Eso sí, ni bien se supo de ese contacto, el timonel deslizó que esperaba que el volante no representara un gran gasto.

Los montos

El contacto entre Stöhwing y Vidal se produjo antes de una instancia clave: la reunión ampliada de la Comisión Fútbol, en la que participó el pleno del directorio, en la que el único tema en tabla era, precisamente, la decisión respecto de la contratación del mediocampista, una materia que ya había dividido a la concesionaria. Los votos del bloque que encabeza Aníbal Mosa y los del Club Social y Deportivo Colo Colo habían desnivelado la balanza en detrimento de la negativa del que lidera Leonidas Vial, al que pertenece Stöhwing. Formalmente, en todo caso, la aprobación fue unánime.

En la cita se discutieron aspectos específicos. Por ejemplo, se estableció que Alejandro Paul, el gerente general de ByN, acompañaría en las tratativas al gerente técnico Daniel Morón. Y a ambos se les instruyó a mantenerse dentro del rango económico que se estableció en la misma reunión: un piso de US$ 800 mil y un tope de US$ 1,2 millones anuales. El segundo extremo está definido por los US$ 100 mil mensuales que se le pagaron a Jorge Valdivia en su último retorno al club, la máxima inversión que ha realizado ByN por un futbolista, lo que ahora funciona como parámetro. Esa vez, sin embargo, parte del monto fue financiado por uno de los patrocinadores del Cacique. Ahora, esa vía tampoco se descarta.

Arturo Vidal con la camiseta de Colo Colo. (Foto: Agenciauno)

En concreto, a Vidal se le ofreció la primera cifra.. Y, en ese plan, el Rey y sus asesores más directos, como su representante, Fernando Felicevich, explotaron y advirtieron que estudiarían otras opciones.

En Macul, en cambio, reaccionaron con cierta tranquilidad y consideraron el traspié como parte de una operación compleja. También hablaron de una estrategia esperable de parte del agente. Sin embargo, en función del mecanismo que suele darse en estas tratativas, confían en que las negociaciones se retomarán y asumen que tendrán que elevar la puntería. Hasta el momento, eso sí, el entorno de Vidal no ha recibido una nueva proposición.

El requisito

La inversión por Vidal, que no afectará la que debería realizarse en las otras piezas que requirió el nuevo técnico, Jorge Almirón, para fortalecer el plantel, no fue el único aspecto que quedó determinado en la cumbre de la concesionaria respecto del fichaje del volante. El pleno también acordó un requisito adicional al económico para que el arribo del ex jugador de la Juventus, el Bayern Múnich, el Barcelona y el Inter de Milán cristalice.

En Macul existen aprensiones respecto de la condición física del jugador, quien no juega formalmente desde septiembre cuando tuvo que someterse a una cirugía después de sufrir la rotura del menisco externo de la rodilla derecha en el partido entre la Selección y Colombia, por las Eliminatorias. La dolencia es la misma que lo había tenido a maltraer en la antesala del Mundial de 2014. Una parte de los accionistas de Blanco y Negro manifestó formalmente en la cita el riesgo que implicaba acometer una operación millonaria sin tener certezas respecto de que Vidal pudiera responder, en el más breve plazo posible, considerando los compromisos más próximos del equipo albo, en un nivel cercano al que lo transformó en uno de los mejores futbolistas chilenos de la historia. Para muchos, derechamente en el mejor.

Uno de los posteos que compartió Arturo Vidal.

En ese plano, se adoptó una decisión: exigirle a Vidal que se someta a un exhaustiva revisión médica antes de firmar el respectivo contrato. Si bien la petición puede encuadrarse en las precauciones que adoptan todos los clubes antes de fichar a nuevos jugadores, el tono taxativo de la solicitud generó ruido. En el fondo, la lectura es clara: si no se llega a la convicción de que el volante está en condiciones de aportar al equipo prácticamente de inmediato, su contratación no se materializará. En el círculo más próximo al Rey consideran que es “obvio”. Aluden, además, a la presencia de Jorge Cheyre, el médico que operó a Vidal en el staff albo y de la Selección.

Desde ese día, Vidal no ha parado de enviar señales a través de sus redes sociales. En Instagram, de hecho, se le suele ver realizando exigentes rutinas físicas en compañía de Juan Ramírez, el preparador físico personal que le acompaña desde sus mejores momentos en el fútbol. También ha compartido mensajes de aficionados que destacan su trayectoria y exigen respeto hacia ella en la eventualidad de que retorne al fútbol chileno.

Inconscientemente o no, el King persigue establecer que no hay razón alguna para temer respecto de su condición física que, en una situación normal, es ampliamente superior a la del promedio de los futbolistas chilenos.