Arturo Vidal habla en Twitch sobre su opción en Colo Colo: “No vengo a retirarme, si quisiera eso vendría a los 40″

Arturo Vidal ha utilizado las transmisiones en su canal de Twitch no solo como una manera de interactuar con sus seguidores, sino que también para dar cuenta del devenir de su futuro en el fútbol. Ahora lo volvió a hacer, justo cuando su retorno a Colo Colo es el tema que copa las portadas de los medios deportivos y se lleva la atención de los hinchas colocolinos, que aguardan por una definición y, por cierto, por el definitivo retorno del Rey.

Descartada la opción de recalar en Colombia, se abrió definitivamente la opción de los albos. Esta semana iniciaron la ofensiva para convencer al bicampeón de América, sin embargo la primera oferta no convenció al jugador. Según dio a conocer El Deportivo, más allá del factor monetario que implicaría esta operación, en la tienda de Macul existen aprensiones respecto a la condición física del volante, quien no juega desde septiembre cuando se lesionó.

En su más reciente interacción en Twitch, el ex Athletico Paranaense comentó acerca del acercamiento que tiene con Colo Colo: “Mientras no firme, no hay nada concreto. Estamos en negociaciones, todo el mundo lo sabe. Estoy feliz, pero estamos en esa, avanzando”. “Estamos avanzando bien, todavía no se sabe. Mientras no firme, no está claro. Se han visto tantas cosas... de verdad, a esta fecha, con esta edad, no confío en nadie”, añadió.

Vidal insiste en que, de sellar su vuelta a Macul, no es en el ocaso de su carrera. “No vengo a retirarme, si quisiera eso vendría a los 40. Ahora es el momento, para pelear cosas y colocar a Colo Colo donde se merece. Ojalá se de”, afirmó. Respecto a la pregunta del millón, acerca de cómo va su fichaje en el elenco popular, confesó: “Me van a retar... va en un 70 por ciento. Falta la firma, que es lo más importante, y otros detallitos”.

Tuvo palabras halagadoras hacia el técnico Jorge Almirón, destacando su trayectoria. “Me gusta Almirón, he visto su carrera, no cualquier técnico llega a una final de Libertadores. Creo que a Colo Colo le va a ir bien con un entrenador así”, declaró.

También habló sobre la oportunidad concreta que tuvo de recalar en el América de Cali: “Estuve muy cerca, lo agradecí al presidente. Me buscaron, se la jugaron al máximo, no se llegó. Estaba muy ilusionado, pero Colo Colo es mi corazón”.

Mientras está por definirse el concurso de Arturo Vidal, el tiempo corre en contra para el Cacique en el afán de cerrar las otras incorporaciones exigidas por su entrenador. Por otra parte, este viernes jugarán su segundo amistoso en Uruguay, ante Nacional.