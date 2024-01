Arturo Vidal comparte incendiaria historia contra el presidente de Blanco y Negro

La guerra es total. La primera oferta que le realizó Blanco y Negro a Arturo Vidal molestó tanto al jugador, que no dudó en compartir la feroz crítica que hizo un usuario de Instagram al timonel de la concesionaria que maneja los destinos de Colo Colo.

“Pero que Alfredo Stöhwing (Bloque Vial) consideran que debiese ganar menos que Lezcano… increíble”, posteó el profesor de educación física, Koke Villavicencio Ruiz, y luego colocó en su perfil el seleccionado chileno.

Juicio que se refiere a lo que informó El Deportivo en la tarde de este miércoles: la sociedad anónima le ofreció al volante un sueldo que “lo hizo sentirse poco valorado”, pues -pese a que se formó en casa y lo ganó casi todo en Europa- ni siquiera sería el mejor pagado del plantel.

El no fue la respuesta inmediata del deportista y ahora el nacido en San Joaquín estudia ofertas del extranjero, por lo que el sueño de los colocolinos está cada vez más lejos. “Si les contara que llega a nuestro fútbol un multicampeón dirían automáticamente que es una broma o noticia falsa. Que algo así ocurra es una utopía”, relató Villavicencio.

Luego el cibernauta añadió que “somos tan afortunados como chaqueteros, porque cuando hablamos de Arturo Vidal comienzan una serie de comentarios y murmullos que resultan difícil de entender”, comentó y agregó que “si se concreta (el retorno) por favor, disfrutemos. Algún día nos daremos cuenta de lo irrepetible que Arturo Vidal es”.

Comentario que se alineó con las palabras del propio Arturo, quién pidió expresamente que no se hicieran más juicios sebre sus dolencias. “No hablen más de mi edad ni mis lesiones. Si vuelvo a Colo Colo es por que estoy en un buen nivel. No vuelvo por que estoy lesionado, vuelvo porque quiero colocar a Colo Colo donde se merece en Sudamérica y dejar una buena imagen”, expresó tras salir de Juan Pinto Durán.

Lugar hasta dónde llegó para entrenar con la Roja Sub 23 que irá a los Preolímpicos de Venezuela. “Estoy más feliz que la chu…. Me voy muy feliz, porque me demoré cuatro meses en volver a jugar un partido y se logró”, hizo referencia a la larga recuperación que tuvo después de salir en ambulancia del estadio Monumental en septiembre pasado.