¿Quiénes son Linda y Brenda Fruhvirtova? La arriesgada historia de las hermanas checas que entrena Nicolás Massú

Brenda Fruhvirtova es una tenista proveniente de República Checa, que con solo 16 años, se clasificó, de la mano de Nicolás Massú, a la segunda ronda del Abierto de Australia tras derrotar a Ana Bogda (66°), tenista rumana 15 años mayor. Brenda es dos años menor que su hermana, Linda (que según la prensa de ese país también es dirigida por el ex 9° del mundo). Ambas forman parte de uno de los clanes tenísticos con mayor proyección del tenis checo. Son hijas de Hynek Fruhvirt y Martina, quienes desde incluso antes que nacieran tenían decidido el deporte al que se dedicarían sus hijas. “Lo elegimos porque es el que menos fatiga supone para el cuerpo”, afirmaba en 2022 el jefe del clan familiar en una entrevista con el medio checo, isport.cz.

La pupila de Nicolás Massú nació en Praga, capital de República Checa. Sin embargo, en 2017 se trasladó al sur de Francia para entrenarse en la Academia de Tenis Mouratoglou, dirigida por Patrick Mouratoglou, ex entrenador de Serena Williams, con quién logró la obtención de 10 Grand Slams y una medalla olímpica en Londres 2012.

La menor de las hermanas es una de las grandes promesas del tenis actual, ya que no solo logró quedarse con ocho campeonatos en el circuito ITF en 2022, sino que además viene de lograr un record de 50 victorias y nueve derrotas durante la temporada pasada. Antes de eso, en 2021, llegó a posicionarse cuarta en el ránking de la Federación Internacional de Tenis.

Durante lo poco que va de temporada, Fruhvirtova alcanzó octavos de final del WTA 250 de Auckland, instancia en la que cayó en dos sets ante la norteamericana, Coco Gauff (3°).

La checa, proveniente de la qualy, acaba de lograr su primer triunfo en un Grand Slam, avanzando por primera vez a segunda ronda de un major, algo que la hará debutar en el top 100° del ránking WTA. Tras el encuentro declaraba que “fue muy especial para mí. La primera gran victoria solo se experimenta una vez en la vida. Lo recordaré por mucho tiempo”.

Lamentablemente no pudo repetir lo hecho ante Aryna Sabalenka, la campeona defensora del torneo. La actual número dos del ránking mundial, derrotó a la pupila de Massú en dos sets por parciales de 3-6 y 2-6.

Pero sus buenos resultados a tan corta edad no son casualidad, más bien parecen hechos en un laboratorio. Sus padres, Hynek Fruhvirt y Martina decidieron dejar atrás la vida laboral con su empresa de diseño de interiores para invertir y dedicarles todo el tiempo posible a la carrera tenística de sus retoñas. Es más, este estilo de vida, a llevado a que Hynek se vea obligado a tomar el rol de gerente, entrenador, conductor y cocinero en ciertas ocasiones. “Bueno, no me aburro”, declaraba entre risas Fruhvirt en una entrevista con el medio checo, iSport.cz.

En lo que respecta a la metodología de trabajo, se dividen en equipos. El padre viaja con la menor, Brenda, mientras que Martina lo hace con su otra hija, Linda. La madre es quien regularmente se ocupa del estado de salud de las niñas, ya que al ser fisioterapeuta, le permite tomar ese rol y entregarles un tratamiento más personalizado a sus hijas.

Hace un par de semanas que Nicolás Massú, junto a Douglas Cordero, tomaron las riendas de la carrera tenística de las hermanas, en el rol de entrenador y preparador físico respectivamente. Cabe mencionar, que este último es también quien trabaja con el chileno Christian Garin (88°), precisamente uno de los aspectos más fuertes del chileno.

Un clan con proyección

El exhaustivo trabajo de sus padres parece estar dando sus frutos, no solamente con lo logrado hace poco por la menor, sino que la mayor, Linda Fruhvirtova, actual 84° del ránking WTA, que con tan solo 18 años hace un tiempo que viene dándose a conocer en el tenis de su país.

En el 2022, con solo 17 años, logró la obtención de su primer título WTA, al quedarse con el Challenger Chennai Open, tras vencer a la polaca, Magda Linette, actual 24° del mundo y que en ese entonces era la tercera mejor sembrada del torneo.

En lo que respecta a la temporada pasada, alcanzó cuarta ronda del Abierto de Australia, siendo derrotada por la croata, Donna Vekić (25°). Actuación que para su mala suerte no pudo repetir en esta pasada, pues cayó en primera ronda a manos de la brasileña, Beatriz Haddad Maia, ex top ten y actual 12° del mundo.

El 26 de junio del año pasado, Linda Fruhvirtova alcanzó a ser 49° de la clasificación mundial, siendo este el mejor ránking histórico de su corta carrera.